À Chicago, avant Michael Jordan, il y avait le Sting

Le succès de la série-documentaire The Last Dance, dédiée aux Chicago Bulls époque Jordan, est l'occasion de revenir sur les exploits d'une autre équipe de Chicago : le Sting. Fondée en 1974, cette franchise de soccer va remporter deux fois la NASL, et va même éclipser, pendant un temps, l'équipe de basket de la ville.

Mustang Heritage

La scène n'aura pas échappé aux fans de football. Elle se passe au début du premier épisode de, la série documentaire dédiée aux Chicago Bulls et actuellement disponible sur Netflix. Alors que le reportage replace le contexte des années 1980, appuyant sur le manque de popularité des Bulls avant l'arrivée de Jordan, une brève image d'un joueur de football en maillot noir et short jaune apparaît. Jerry Reinsdorf, le propriétaire des Bulls depuis 1985, rembobine :(équipe de hockey, N.D.L.R.)Difficile à croire. Une équipe d'plus populaire qu'une équipe de NBA aux États-Unis ? Cela mérite un approfondissement. Et un petit retour en arrière.Une première correction, déjà, aux propos de Reinsdorf. Le Chicago Sting n'était pas qu'une. Les réduire à cela serait d'ailleurs une grossière erreur historique, puisque c'est bien sur gazon, en extérieur, que le Sting a écrit les plus belles pages de son histoire. La franchise est fondée en 1974 par Lee Stern. Le Sting récupère alors l'héritage des Chicago Mustang, équipe qui avait participé en 1967 à la première saison de la United Soccer Association, puis, en 1968, à la saison inaugurale de la NASL. Dès l'année suivante, la ville de Chicago se retrouve sans club de foot, et ce, jusqu'à la fondation du Sting en 1974. Le nom de la franchise vient d'ailleurs du film à succès, sorti en 1973, et dont l'action se déroule dans le Chicago des années 1930.Dès sa fondation, le Chicago Sting intègre donc la NASL avec, à sa tête, Bill Foulkes, qui avait fait partie des Busby Babes de Manchester Lire la suite de l'article sur SoFoot.com