A Châtenay-Malabry, Benoît Faivre et Tommy Laszlo révèlent la grande (et la petite) Histoire cachée derrière l'album photo d'une inconnue

Qui d'entre nous, en feuilletant un album photo familial, n'a jamais été tenté(e) de passer de l'autre côté de l'image, de pénétrer dans le cadre d'une photo pour voir l'envers du décor, la face cachée de l'histoire ? C'est un peu l'expérience à laquelle nous convient les deux artistes Benoît Faivre et Tommy Laszlo (compagnie La Bande passante), le temps d'une représentation, avec leur spectacle Vies de papier. Une expérience originale et émouvante que j'ai pu vivre en ce mercredi 27 mars au soir au Théâtre La Piscine (Firmin Gémier) à Châtenay-Malabry. Le point de départ de cette aventure théâtrale hors du commun est un fait en apparence plutôt banal : la découverte, un jour de brocante sur la place du jeu de balle à Bruxelles en septembre 2015, d'un album photo exceptionnellement bien conservé, entièrement consacré à l'existence d'une femme prénommée Christa, de sa naissance à son mariage. L'apparition, au détour d'une page, sur une anodine photo de famille à la plage, d'un drapeau nazi avec une croix gammée, attire l'œil des deux amis et les incite à se poser la question de l'Histoire (avec un grand H) qui s'invite ici directement dans la petite. Ils décident alors de se lancer dans une véritable enquête sur le terrain pour tenter de retrouver cette Christa à travers les photos contenues dans cet album et les indications qu'elles recèlent.

Commence alors un méticuleux travail de détective pour déceler le moindre indice fourni par l'album (par exemple les adresses figurant au dos des cartes postales qu'il faut décoller avec précaution à la vapeur) et l'exploiter au maximum. Entièrement filmée, cette enquête au long cours va les mener dans plusieurs pays européens, de Metz où ils vivent, à Berlin en Allemagne, en passant par différentes autres villes allemandes, puis à Bruxelles en Belgique. Ils découvrent, entre autres, les grandes étapes de la vie de Christa : née à Berlin en décembre 1933, cette fille d'un aviateur nazi a épousé un officier et s'est exilée à Bruxelles en 1958, l'album s'achevant sur des photos de ce mariage. Inutile de dévoiler ici l'issue de cette enquête, à vous de découvrir par vous-même, en allant voir ce spectacle, si Benoît Faivre et Tommy Laszlo finissent par retrouver ou non la fameuse Christa.

