À Chartres, des appartements construits avec du béton recyclé

C'est une résidence de trois étages comme il s'en construit partout. À Chartres (Eure-et-Loir), le Onze est pourtant unique. C'est le premier immeuble en France à utiliser un béton composé de granulats recyclés.Le promoteur, Pierres et territoires Eure-et-Loir, a introduit une obligation de circuits courts à ses fournisseurs. Justement, une entreprise locale spécialisée dans la fourniture de matériaux de construction recyclés, Poullard, a mis au point un béton à partir de déchets du BTP.« Les gravats utilisés proviennent de la démolition d'anciens immeubles du quartier de Beaulieu et d'un collège », explique Stéphane Poullard, gérant de la PME familiale, qui cherchait à mieux valoriser ses produits qui partent le plus souvent dans les routes.Aussi cher, mais plus écoloLe béton obtenu répond à une norme qui « autorise depuis plusieurs années à introduire 20 à 30 % de produits recyclés mais qui est rarement utilisée », précise Christian Herreria, chef de projet au Centre d'études et de recherches sur l'industrie du béton (Cerib), un partenaire de Poullard. LIRE AUSSI > Une entreprise vendéenne a inventé le ciment écologiqueCe béton recyclé ne risque-t-il pas de s'effriter ? « Les essais menés par un de nos clients, le fabricant de prémurs Spurgin, ont montré que le béton était plus solide qu'avec des granulats calcaires », répond Stéphane Poullard.Quant au prix du logement, « ce sera autour de 3100 euros le mètre carré, le béton recyclé ne change pas la donne », admet Christian Herreria. L'intérêt est ailleurs : comme le chantier a moins recours au sable de carrière, il préserve les ressources naturelles.Le Parisien, partenaire de la consultation « Comment agir ensemble dès maintenant pour l'environnement ? », initiée par Make.org, vous invite à proposer vos idées et voter sur celles des autres participants dans le module ci-dessous. Vous serez informés des résultats en ...