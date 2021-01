"À ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu", assure Gabriel Attal

Si un reconfinement n'est pas à l'ordre du jour, le porte-parole du gouvernement a prévenu lundi matin sur Europe 1 que "les mois qui sont devant nous vont être des mois difficiles".

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal le 17 décembre 2020. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Alors que la découverte de plusieurs cas du variant britannique, conjuguée à la période des fêtes, fait craindre un rebond de l'épidémie de Covid-19 , la question d'un reconfinement est sur toutes les lèvres . "Nous suivons la situation avec beaucoup d'attention, nous avons toujours pris des décisions au jour le jour et à ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu" , a assuré lundi 11 janvier le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur Europe 1 .

"On a montré depuis le début de cette crise qu'on avait un suivi au jour le jour et qu'on prenait toujours les mesures nécessaires à la protection des Français", a-t-il affirmé. "On voit ce qu'il se passe autour de nous où un certain nombre de pays ont dû reconfiner, la circulation du virus y est parfois deux à trois fois plus importante que chez nous parce que les Français ont fait beaucoup d'efforts et qu'on a pris des décisions très tôt, mais il ne faut surtout pas baisser la garde ", a-t-il poursuivi.

"Les mois qui sont devant nous vont être des mois difficiles", a également prévenu Gabriel Attal. Le vaccin fait office de lueur d'espoir. Selon le porte-parole du gouvernement, "l'année 2021 avec l'arrivée du vaccin nous permet d'espérer et le vaccin est une lumière au bout du tunnel".

Un reconfinement à Marseille ?

Alors qu' un cluster du variant britannique a été découvert à Marseille ce week-end , la première adjointe à la mairie de Marseille Michèle Rubirola a estimé lundi matin qu'"un couvre-feu à 18h (mis en place ce week-end) n'apporte pas forcément quelque chose de plus", et s'interroge sur un reconfinement local. "Il faut casser la chaîne de transmission", a-t-elle assuré sur BFMTV . "Pourquoi pas un reconfinement pour protéger les Marseillaises et les Marseillais" , a-t-elle affirmé.

Une option rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône. "Ce n'est pas une mesure pour le moment envisagée. Il y a au-delà de la ville un brassage de population qui fait qu'il y a une grande circulation, un confinement de la ville n'aurait pas de sensé", a expliqué Christophe Mirmand sur BFMTV . "Dans l'immédiat, on est attentifs à la situation en fonction des informations de Santé Publique France et de l'Agence du Numérique en Santé. Il faudra peut-être des mesures complémentaires pour faire en sorte que le virus ne se développe pas , faire en sorte que les mesures de couvre-feu soient respectées, mobiliser les moyens disponibles pour les tests", a-t-il ajouté.