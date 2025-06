A Carcassonne, un exercice militaire d'ampleur, "rassurant" à l'heure des tensions internationales

Des soldats du 3e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine participent à un exercice militaire intitulé « Cathare 25 », dans la cité historique de Carcassonne le 27 juin 2025 ( AFP / Ed JONES )

Les commerçants de la cité médiévale de Carcassonne ouvrent à peine boutique, vendredi matin, que des soldats du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (RPIMa) déboulent entre les camions de livraison pour repousser un ennemi fictif, un exercice jugé "rassurant" par les habitants.

Voilà trois jours que 800 militaires et une centaine de véhicules blindés de ce régiment progressent au sol et dans les airs depuis Narbonne, à une soixantaine de kilomètres à l'est, pour repousser la force ennemie qui s'est emparée de la préfecture de l'Aude, dans le cadre de l'exercice "Cathare 2025".

Ukraine, Moyen-Orient... Les tensions internationales donnent un écho particulier aux détonations, ce vendredi matin. "C'est super chouette parce qu'ils s'entraînent. On se sent protégés. Surtout avec tout ce qui se passe", raconte Sylvie Cottun, retraitée de 62 ans, qui a eu la surprise de se retrouver tenue en joue par un fusil d'assaut alors qu'elle sortait de sa Twingo bleu délavé.

"Il y a un vrai enjeu de ce côté-là", concède le colonel Colomban de Poncharra, à la tête du 3e RPIMa et des opérations du jour. "L'armée n'attend pas que la situation dégénère pour se préparer, mais on ajuste forcément nos tactiques et nos procédures aux situations qu'on rencontre" sur les terrains d'opérations.

"C'est vraiment une manœuvre de combat, de guerre, dans un scénario de haute intensité, et il est important, je pense, que les Français se rendent compte que leur armée est prête", ajoute le colonel.

- "Impressionnant" -

Après une demi-heure de stationnement au coeur de la cité-forteresse classée à l'Unesco, le temps de "se réarticuler" (comprendre, en jargon militaire, se redéployer), des dizaines de parachutistes dévalent les remparts au pas de course, avant de franchir un gué – le seul point de passage encore accessible après un tir d'artillerie imaginaire ayant détruit les deux derniers ponts enjambant la rivière Aude – vers le quartier de la Bastide.

Intersection après intersection, ils prennent alors le contrôle de la ville, réalisant l'un des objectifs de l'exercice d'entraînement en milieu urbain. Ils repoussent leurs adversaires, incarnés par quelque 150 réservistes, par de courtes rafales, devant des habitants qui filment aux fenêtres l'hélicoptère qui vrombit à basse altitude.

Des soldats du 3e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine se préparent à sauter d'un avion militaire français Airbus A400M alors qu'ils participent à l'exercice militaire « Cathare 25 », près de Carcassonne le 26 juin 2025 ( AFP / Ed JONES )

"32, décrochez! 33, en avant!", lance un officier à deux groupes de dix parachutistes. La sueur perle au soleil sur le maquillage de camouflage qui orne tous les visages.

"Avec l'actualité, c'est un peu impressionnant", dit Audrey, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille et se dirige vers le parc pour y jouer avec ses deux enfants. "D'habitude, on les voit se promener, mais là, avec les armes, le maquillage et tout l'attirail... Bon, on dit aux enfants qu'ils s'entraînent pour un spectacle, ça marche bien."

- Feu nourri -

L'étau se resserre autour de la place Carnot, au centre du quartier, où la force ennemie a établi son poste de commandement, sans que cela inquiète les clients aux terrasses des cafés.

"C'est un peu angoissant, mais ça ramène du monde. Les gens sont curieux de venir voir", explique Pascale Arpin, 58 ans, qui y tient une boulangerie avec son mari. "Les touristes sont impressionnés, mais c'est rassurant."

Soudain, les tirs, sporadiques jusque-là, s'intensifient. Un long face à face s'engage dans deux des rues attenantes, avant qu'un groupe d'intervention ne déboule en direction du poste de commandement adverse, arrosant les officiers adverses d'un feu nourri.

Leur chef s'agenouille, les mains sur la tête. "Pour eux, c'est la fin de la guerre", se félicite le colonel de Poncharra. Au loin, quelques détonations continuent de retentir. "Le régiment est en train de stabiliser la situation pour être certain qu'il n'y a pas d'ennemis résiduels"