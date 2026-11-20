A Cannes, le festival "Cinema for space" braque les projecteurs sur les étoiles

L'astronaute Thomas Pesquet à Paris le 9 septembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La deuxième édition du festival "Cinema for space", qui entend faire dialoguer 7e art et science pour promouvoir la recherche spatiale, s'est ouverte jeudi soir à Cannes avec un échange animé entre l'acteur Mathieu Kassovitz et l'astronaute Thomas Pesquet.

"Il y a deux endroits autour de la Terre qui sont les deux fleurons et les deux espoirs de notre espèce : l'accélérateur de particules du Cern et la station spatiale internationale. Deux objets complètement surréalistes", a ainsi lancé M. Kassovitz.

"Ils pourraient ne pas être là et on serait encore dans la même merde. Mais on n'aurait pas de vision sur l'avenir".

L'acteur Mathieu Kassovitz à Paris le 2 juin 2026 ( AFP / Xavier GALIANA )

Jusqu'à dimanche, le festival va proposer des films, des documentaires, des courts-métrages et des films d'animation, accompagnés de rencontres entre artistes et scientifiques "pour expliquer pourquoi c'est utile d'aller dans l'espace", explique Marc Obéron, président du festival.

"Notre démarche, c'est de voir comment la science et la recherche peuvent aujourd'hui mieux protéger notre vie sur cette planète", ajoute-t-il. "Le cinéma est ici un outil. C'est une mise en valeur de notre relation, de la relation qu'il y a entre la Terre et l'espace".

"Vous allez dans l'espace, à un moment donné, vous vous arrêtez, vous vous retournez, vous regardez la Terre. Votre objectif, il est là. Votre vraie raison d'être, elle est là", explique M. Obéron.

Caroline Freissinet, chercheuse en astrochimie au CNRS, a parlé lors de la première édition du festival du défi des débris en orbite après la projection de "Gravity" et évoquera samedi soir ceux des voyages spatiaux autour du film "Passengers", avec son réalisateur Morten Tyldum.

Pour elle, le cinéma a un rôle essentiel pour "créer des vocations". Ainsi, beaucoup de ses collègues ont été poussés vers les sciences par la science-fiction.

Et même si l'imagination des scénaristes n'a rien à voir avec la rigueur de la recherche, le cinéma peut aussi intéresser le grand public à des concepts pointus : "Le film +Interstellar+ a suscité un intérêt pour ces effets de l'écoulement du temps en fonction de la vitesse. Cela a permis à des gens de s'intéresser à la cosmologie", se réjouit Mme Freissinet.