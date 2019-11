À Cagliari, c'est encore l'été

Quatrième de Serie A après douze journées, Cagliari est la belle surprise de ce début de saison de l'autre côté des Alpes. L'éclatante victoire face à la Fiorentina ce dimanche (5-2) confirme que le club sarde peut légitimement espérer vivre une saison moins galère que les précédentes alors que son centenaire se profile.

Vidéo

65minute de jeu à la Sardegna Arena, ce dimanche. Cagliari mène 4-0 face à une Fiorentina dépassée, et s'apprête à enfoncer encore un peu plus son hôte toscan. Nainggolan, seul à vingt-cinq mètres, expédie une praline dans la lunette de Dragowski et fait exploser pour la cinquième fois l'arène de Sardaigne. Auteur d'un but et de trois passes décisives face aux coéquipiers de Ribéry, le Belge, prêté par l'Inter, marche sur l'eau depuis plusieurs semaines. Et il n'est pas le seul.Avant la victoire, plus tard dans l'après-midi, de la Lazio face à Lecce, son équipe s'était même provisoirement installée sur la troisième marche du podium de Serie A. Pas suffisant néanmoins pour faire perdre pied à un Ninja conscient que le championnat n'en est qu'à son premier tiers : "" Un discours plein de sagesse pour celui qui s'était révélé ici-même entre 2010 et 2014 et qui est revenu en Sardaigne cet été après un an décevant à l'Inter. Pour se relancer sportivement tout en offrant à sa femme un cadre de vie idéal alors qu'elle lutte contre le cancer. Et pour aussi, pourquoi pas, permettre à Cagliari de redorer son blason.