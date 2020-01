A Caen, 200 à 300 avocats observent une minute de silence

Quelque 200 à 300 avocats ont observé vendredi à Caen une minute de silence en marge de l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel qu'ils ont quittée pour protester contre la réforme des retraites, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Nous avons décidé de quitter l'audience solennelle de rentrée pour montrer ce que risque de devenir la justice de demain, une justice sans avocats. Nombre d'entre nous ne survivront pas à la réforme des retraites qui nous est annoncée. L'heure est grave", a lancé Emmanuelle Duval, bâtonnière du barreau de Lisieux devant les avocats.

Ces derniers se sont assis par terre silencieusement en robe, dans le hall de la cour avant de se lever pour écouter la bâtonnière, un rassemblement jugé "impressionnant" par plusieurs avocats.

Tous ont ensuite observé une minute de silence "en l'honneur (...), de notre attachement à la justice et à l'accès aux droits de la défense des plus fragiles", selon Me Duval.

Les avocats ont ensuite quitté le hall pour se rassembler à l'extérieur du bâtiment.

"Nous demandons le retrait en bloc de la réforme en ce qui nous concerne puisque (le régime actuel, ndlr) garantit l'indépendance de l'avocat, de la justice", a alors déclaré à la presse le bâtonnier de Caen Gaël Balavoine, longuement applaudi par ses confrères.

Outre Lisieux et Caen, des barreaux comme Alençon ou Cherbourg étaient également représentés à Caen, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Au barreau de Lisieux, sur les 40 avocats, il y a la moitié qui a moins de 40.000 euros par an de revenu de sorte que si on double les cotisations et si au bout on a moins de retraite de perçue, c'est évident que des confrères jeunes, des confrères qui sont des femmes, avec des congés de maternité, des confrères à l'aide juridique, ne vont pas pouvoir continuer à travailler sur nos territoires", a ajouté Me Duval devant la presse.

"On a l'impression d'être abandonnés. C'est vraiment le terme souvent utilisé par tous nos confrères", a-t-elle poursuivi.

Face à un mouvement de protestation des avocats qui s'est durci depuis le 6 janvier, le gouvernement a proposé mercredi de maintenir la caisse propre à leur profession dans le cadre du régime universel. Mais le Conseil national des barreaux (CNB) a estimé que cela ne faisait que "confirmer la fin de notre régime autonome".