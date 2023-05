À Bury, plus dure est la reconstruction

information fournie par So Foot • 03/05/2023 à 18:18

Il y a bientôt quatre ans, le Bury FC était expulsé de League One. Depuis, les fans des Shakers se battent corps et âme pour relancer leur club de cœur et retrouver une unité perdue.

« Gigg Lane a 137 ans. Ce stade fait partie du patrimoine de Bury, de l’identité des habitants. » Les mots de James Daly, député conservateur, suffisent pour comprendre le coup de massue asséné aux Shakers le 28 août 2019. En proie à d’importantes difficultés financières, le Bury FC, tout juste promu en League One, est alors exclu de 3 e division, puis placé en redressement judiciaire quelque temps après. « C’était dévastateur » , se souvient Adam Ingram, suiveur de la formation du Grand Manchester depuis 25 ans. James Daly abonde : « La santé mentale des fans a été touchée. Les clubs sont un moteur social, économique, et cela a disparu. »

D’un club à deux entités

D’abord abattus, les supporters se sont vite remobilisés. Dès décembre 2019, certains ont créé le Bury AFC, qui a intégré la North West Counties Football League (NWCFL) pour le début de la saison 2020-2021. Si cette structure phénix n’évolue pas dans l’écrin historique des Shakers , cela ne l’empêche pas d’attirer des centaines de spectateurs à chaque match. Le BAFC a survécu au Covid, et son équipe masculine se démène actuellement pour monter en 8 e division. En février 2022, d’autres fans, rassemblés au sein de la Bury FC Supporters’ Society (BFCSS), ont continué à raviver la flamme, en rachetant notamment le stade. Grâce à des rencontres de charité ou à la section féminine, le football est revenu à Gigg Lane.…

