A Bruxelles, les nouveaux alliés d'Emmanuel Macron

Certaines premières fois sont plus engageantes que d'autres. A quelque 300 km de Paris, loin de la mobilisation contre la réforme des retraites, celle que s'apprête à vivre Emmanuel Macron aujourd'hui, à Bruxelles, s'annonce sous des auspices plutôt cléments. Le dernier Conseil européen de l'année sera celui d'un nouveau cycle. Avec un nouveau président, le Belge Charles Michel, et une nouvelle présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen. Un nouveau départ pour le chef de l'Etat aussi, cinq mois après l'accouchement au forceps de ce casting à la tête des institutions européennes. « La conjonction lui est plutôt favorable, avec une équipe plus jeune, plus équilibrée politiquement », observe Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman.Autant de personnalités avec qui le président a noué des liens, au premier rang desquelles Charles Michel, francophone, 43 ans, issu de la même grande famille libérale. Bien avant que son nom ne soit avancé dans la liste des « top jobs » de l'Union européenne (UE), Emmanuel Macron soignait déjà sa relation avec ce prometteur Premier ministre belge.Comme en juin, lorsque le Français a offert au Belge une peluche à l'effigie de son chien, Nemo, pour la naissance de sa fille. Mardi, sur le perron de l'Elysée, il fallait voir les deux hommes, tout sourire, faire assaut d'amabilités et évoquer des lendemains européens qui chantent, résolument tournés vers des horizons climatiques partagés, ceux de la neutralité carbone de l'UE, d'ici à 2050. Cette bataille va commencer dès ce jeudi : les chefs d'Etat et de gouvernement vont tenter de se mettre d'accord sur l'échéance et les modalités pour réduire au maximum les émissions de CO2.Les adversaires n'ont pas changéDans ce nouveau cycle, comme sur ce dossier, Emmanuel Macron peut également compter sur une autre alliée de poids, Ursula von der Leyen. Francophone, la ...