À Brest, l’OM doit choisir entre naufrage ou réveil

Incapable de battre le Shakhtar en barrage de la Ligue Europa jeudi, l'Olympique de Marseille a prouvé une nouvelle fois qu'il n'arrivait pas à tenir un résultat. Une faiblesse récurrente et inquiétante avant d'affronter le Stade brestois, auteur d'une saison radieuse, toujours en lice pour disputer la première coupe d'Europe de son histoire.

« Pourquoi on n’arrive pas à tenir un résultat ? Je ne sais pas. C’est la photographie de notre saison et je n’ai jamais vécu ça comme entraîneur, en 400 matchs sur un banc de touche. […] Je suis amer ce soir, ce n’est pas un problème technique, de jeu… C’est la même chose depuis que je suis arrivé au club. Je n’ai pas la solution. » Ces mots sont ceux de Gennaro Gattuso jeudi à la suite du match nul frustrant concédé par l’OM dans les derniers instants en barrage aller de Ligue Europa face au Shakhtar (2-2). Désemparés, l’entraîneur italien et son équipe ont enchaîné un sixième match sans victoire (toutes compétitions confondues) devant 1300 spectateurs olympiens, qui avaient fait le déplacement au Volksparkstadion d’Hambourg. Le club phocéen semble se perdre dans un brouillard qui s’épaissit de jour en jour.

Le moment ou jamais de rattraper le train pour l’Europe

La réunion de crise organisée lundi dernier à la suite du revers dans l’Olympico (1-0), à l’initiative de l’ancien taulier de l’AC Milan et du président Pablo Longoria, entre le staff, les joueurs et les dirigeants n’était bien qu’un coup d’épée dans l’eau. À quelques heures d’affronter le Stade brestois, auteur une saison flamboyante jusqu’alors, Marseille n’aura d’autres choix de frapper fort chez les Pirates, qui les devancent de sept points avant cette 22 e journée, pour espérer se relancer dans la course à la Ligue des champions. La tâche s’annonce tout sauf évidente puisque les Ty-Zefs, quatrièmes avec sept points d’avance sur les Olympiens, n’ont perdu qu’une seule fois cette saison à Francis-Le Blé (et face au Paris SG) alors que les Phocéens sont englués dans les tréfonds du classement à l’extérieur de cet exercice 2023-2024 avec seulement sept points pris en dix déplacements.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com