À Bordeaux, les ultras et les partenaires demandent des comptes

La crise partout, tout le temps.

Rien n’est simple à Bordeaux, et le début de saison confirme cette spirale infernale dans laquelle le club semble enfoncé depuis sa descente. Malgré leur belle saison l’an dernier, les Girondins sont restés dans l’antichambre du football français sur le gong, et la nouvelle saison a très mal débuté. Avec 12 points en 13 journées, Bordeaux est 17 e et premier relégable, loin de ses ambitions. Sur les bords de la Gironde, l’inquiétude monte, et la colère gronde.…

JF pour SOFOOT.com