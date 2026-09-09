À bientôt 79 ans, Dick Advocaat prolonge avec Curaçao
Encore un petit verre de blue lagoon. À quelques jours de fêter ses 79 ans, Dick Advocaat s’est offert un cadeau d’anniversaire en avance : une prolongation de contrat d’un an avec Curaçao , jusqu’au 31 juillet 2027. Sélectionneur depuis 2024 de l’île située dans les Caraïbes, il avait démissionné en février dernier pour rester au chevet de sa fille alors malade. Deux mois plus tard, il a fait son grand retour à la tête de la sélection pour marquer l’histoire du pays.
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