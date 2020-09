À Béthune, la crevaison de Bridgestone touche les cœurs du Racing

Un peu plus de dix jours après l'annonce de la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune, les Red Tigers, le principal groupe de supporters ultras du RC Lens, sont venus accrocher cette semaine une banderole pour soutenir les 863 salariés qui risquent de perdre progressivement leur emploi d'ici le printemps 2021, réveillant la longue relation entre le club et les ouvriers de la région.

Jour gris à Béthune : ville grise, ciel gris, température réglée pour mettre les poils au garde-à-vous. Et visages gris, surtout. Un peu moins de dix jours après l'annonce de la fermeture de l'usine Bridgestone, installée en ville depuis plus de soixante ans, les 863 salariés sur la sellette claquent des mollets et ont la tête encore sonnée par le coup reçu sur la cafetière. Ont défilé cette semaine de deux ministres, Élisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher, du président de la Région, Xavier Bertrand, du député européen François-Xavier Bellamy, mais aussi des Insoumis Adrien Quatennens et François Ruffin, de José Évrard (Les Patriotes) et Fabien Roussel (PCF). Ces visites ont malgré tout filé un peu de baume au cœur à des ouvriers qui ont saluéqui s'est formée autour d'eux. Mardi, la députée du coin, Marguerite Deprez-Audebert (MoDem), s'est, elle, élevée à l'Assemblée nationale pour ouvrir le dossier sous le nez de ses collègues de l'hémicycle et évoquer le cas d'un. Ce après quoi Adrien Quatennens a enchaîné à sa manière :Au fond du bistrot Le Beaulieu, où de nombreux salariés de Bridgestone ont l'habitude de se retrouver, Pascal, à la retraite depuis quelques années après avoir passé trente-huit ans dans l'usine, tire la tronche, mais prend la roue de ses anciens collègues, qui voyaient venir cette fermeture depuis quelque temps :