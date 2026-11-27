A Berlin, Mélenchon promet de "ne pas aider les Américains à faire la guerre aux Chinois"

Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, lors de la présentation de son livre "Faites mieux", traduit en allemand, le 27 novembre 2026 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a déclaré vendredi à Berlin vouloir entamer "immédiatement" des discussions avec Pékin en cas de victoire à la présidentielle et refuser "d'aider les Américains à faire la guerre aux Chinois".

"N'ayez pas peur, nous aurons des alliés", a déclaré le chef de file de LFI dans une salle de cinéma pleine et très enthousiaste, à l'occasion de la présentation de son livre "Faites mieux" récemment traduit en allemand.

"Immédiatement, nous commencerons les discussions avec celui qui est censé être l'ennemi. Il paraît que c'est la Chine", a-t-il poursuivi, développant sa vision en matière de politique internationale.

"La Chine est une" et "nous ne discuterons pas ce point car nous ne voulons pas de guerre avec la Chine et nous n'aiderons pas les Américains à faire la guerre aux Chinois", a-t-il insisté. En toile de fond, la situation tendue autour de Taïwan, île démocratique soutenue par les États-Unis et sur laquelle Pékin revendique la souveraineté.

Jean-Luc Mélenchon est un fervent partisan du non-alignement et plaide régulièrement pour bâtir un "partenariat privilégié" avec Pékin.

Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, lors de la présentation de son livre "Faites mieux", traduit en allemand, le 27 novembre 2026 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Les Insoumis sont souvent critiqués pour leur mansuétude envers le régime chinois, notamment au sujet des libertés individuelles. En 2025, la députée Sophia Chikirou avait ainsi refusé de qualifier la Chine de "dictature".

La position des Insoumis tranche avec celle des autres formations de gauche.

Le patron du PS Olivier Faure s'était ainsi rendu en mai dernier à Taïwan pour rencontrer le président et défendre "l'autonomie d'une île démocratique".

Quant à la cheffe des Écologistes Marine Tondelier, elle maintient une ligne d'intransigeance envers Pékin, soutenant par exemple le capitaine de l'équipe de France de football Kylian Mbappé qui s'était attiré les foudres de Pékin après avoir qualifié l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong de "dictateur".

Pas "germanophobe"

À Berlin, Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs espéré, sous les hourras de la foule, qu'une victoire Insoumise retentisse "comme un appel à la lutte sur le continent européen", citant les défaites récentes du Hongrois Viktor Orban et du Serbe Aleksandar Vucic.

Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, lors de la présentation de son livre "Faites mieux", traduit en allemand, le 27 novembre 2026 à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le fondateur de LFI s'est aussi défendu d'être "germanophobe", lui qui fustige régulièrement l'Allemagne pour son orthodoxie budgétaire et son projet de constituer la plus grosse armée conventionnelle d'Europe face à la menace russe.

"Nous sommes critiques des gouvernements de droite allemands, mais pas seulement, de leur idéologie, l'ordolibéralisme", qu'il souhaite combattre "jusqu'à l'avoir détruit".

Plus tôt, il avait vanté son admiration pour Karl Marx, pionnier du marxisme, et le compositeur Ludwig van Beethoven, tous deux allemands. Avant de plaisanter sur la langue allemande, "pas très jolie à écouter".

Dans son discours, Jean-Luc Mélenchon a lié les destins de Berlin et Paris, tous deux "en voie de destruction parce que le néolibéralisme veut détruire l’État social".

Plus d'un millier de personnes ont fait la queue dans le froid pour assister à l'évènement, comme Anselme, étudiant français de 23 ans, qui voit en Mélenchon "la seule option possible dans le climat politique actuel".

Katia, 46 ans et franco-allemande, regrette son "Allemagne-bashing" et ses sorties "trop polarisantes", notamment au sujet de l'Europe. "Mais comme il n'y a pas de candidat potable de la gauche centriste, je cherche une alternative", poursuit cette femme travaillant dans la pharmacie.

Plus tôt dans la journée, le candidat s'était entretenu avec Ines Schwerdtner, cheffe de file de die Linke, parti allemand de gauche radicale qui a remporté les dernières élections municipales à Berlin.