A Berlin, les alliés de l'Ukraine font bloc face aux demandes "maximalistes" de la Russie

Les demandes "maximalistes" de la Russie à l'égard de l'Ukraine ne sont "pas réalistes", a déclaré jeudi le chancelier allemand Friedrich Merz, hôte à Berlin d'une réunion des alliés de Kyiv à laquelle participaient des émissaires de la Maison blanche, ajoutant qu'il était "essentiel", pour mettre fin à la guerre, que les Européens prennent part aux négociations.

Friedrich Merz a tenu ces propos quelques heures après le sommet trilatéral inédit ayant réuni à Shenzhen le président chinois Xi Jinping avec ses homologues américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, qui a alimenté les craintes chez les Européens que le sort de l'Ukraine - et plus largement du Vieux Continent - soit scellé sans eux par Washington et Moscou.

"Monsieur Poutine n'est pas notre ami et ne le sera jamais", a tonné le Premier ministre polonais Donald Tusk en référence au terme utilisé plus tôt par Donald Trump pour décrire le président russe.

Depuis la Chine, Donald Trump a échangé avec les dirigeants européens rassemblés à Berlin pour ce sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, leur confiant "ses premières impressions", a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse.

Le président français a souligné à l'issue de la réunion, à laquelle participaient les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff, que "la priorité des priorités" était d'aider Kyiv à se défendre à court terme, qualifiant les semaines à venir de "critiques" pour l'Ukraine, sa population et "pour notre Europe toute entière".

S'exprimant aux côtés de Friedrich Merz, du Premier ministre britannique Andy Burnham et du président ukrainien Volodimir Zelensky, il a appelé également à "rouvrir la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan", estimant que l'entrée de Kyiv dans l'alliance transatlantique était "pertinente" pour la sécurité de l'Europe "dans la durée".

KUSHNER JUGE "ESSENTIEL" D'INCLURE LES EUROPÉENS

Jared Kushner a déclaré devant les journalistes que la Russie serait "à l'aise" avec le fait que les garanties sécuritaires pour l'Ukraine reposent sur l'Article 5 de l'Otan - la clause de défense collective stipulant que toute attaque contre un pays membre est considérée comme une attaque contre tous les membres de l'alliance.

Des progrès ont été réalisés jeudi en vue de l'après-guerre, a indiqué l'émissaire spécial et gendre de Donald Trump, ajoutant qu'il considérait qu'une Ukraine souveraine serait un succès. Il est "essentiel", pour mettre fin à la guerre, que la Russie accepte les Européens à la table des négociations, a-t-il également dit.

Donald Trump veut "conclure un accord avec l'Europe à ses côtés" et l'Otan sera un "pilier central" d'une entente post-guerre, a poursuivi Jared Kushner.

Volodimir Zelensky a déclaré la semaine dernière que Washington avait suggéré que Kyiv cède la région du Donbass - l'une des exigences de longue date de Moscou - en échange d'une adhésion à l'Otan.

Longtemps écartés des pourparlers entre Kyiv et Moscou chapeautés par l'administration Trump, qui a renoué les échanges directs avec le Kremlin, les Européens ont obtenu la semaine dernière, lors d'une réunion trilatérale à Abou Dhabi dont ils étaient encore exclus, de participer au prochain cycle de négociations .

Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie avait invité des émissaires européens à se rendre à Moscou pour partager leur position en vue du format des prochains pourparlers.

Emmanuel Macron a appelé les Européens à "clarifier l'intégralité" de leurs demandes sur les questions territoriales et sécuritaires, rappelant que sur le premier point la décision incombait entièrement à Kyiv. Le président français a réitéré la nécessité d'aider l'Ukraine à résister face à l'offensive russe afin d'être dans les "meilleures conditions" pour négocier.

POUTINE "ENHARDI" ?

Plus tôt dans la journée, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a dit penser que Vladimir Poutine serait "encore plus enhardi" après le sommet de Shenzhen.

"Il a l'air heureux", a-t-elle dit aux journalistes. "Malheureusement, je ne pense pas que ce soit bon signe pour la paix dans le monde. Ce n'est pas un bon signe pour l'Ukraine (...) et c'est pourquoi je pense que cela aura pour conséquence qu'il s'en prendra encore plus durement à nous, les Européens, malheureusement."

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, présent à Berlin, a cherché pour sa part à minimiser les inquiétudes à propos du sommet trilatéral de Shenzhen, dans la droite ligne de ses efforts visant à apaiser les relations entre l'Europe et l'administration Trump.

Estimant qu'il était normal pour des dirigeants de puissances nucléaires de se rencontrer, l'ancien Premier ministre néerlandais a déclaré que Donald Trump n'avait eu de cesse de "déployer des efforts herculéens pour instaurer la paix en Ukraine", ce dont il l'a félicité.

Les relations entre les Etats-Unis et l 'Europe , alliés traditionnels, ont pâti du retour de D onald Trump à la Maison blanche en janvier 2025, alors que le président américain a entrepris de réduire son soutien à Kyiv tout en demandant a ux Européens d' investir davantage d ans leur propre défense.

Ces tensions o nt été à nouveau mises en exergue mardi, quand Berlin et Londres ont rejeté des critiques américaines à propos de frappes effectuées par l'Ukraine en profondeur dans le territoire russe, contre des infrastructures pétrolières et des entrepôts commerciaux.

E n parallèle, mercredi, la Commission européenne a proposé un prêt de 45 milliards d'euros à l'Ukraine pour l'aider à combler son déficit de financement de 70 milliards d'euros pour l'année prochaine.

Le Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, une coalition de pays coordonnant l'aide militaire à Kyiv, a acté cette semaine la livraison d'armes supplémentaires pour aider les forces ukrainiennes à se battre cet hiver.

(James Mackenzie, avec Miranda Murray, Stine Jacobsen, Pael Florkiewicz, Dan Flynn, Yuliia Dysa; rédigé par Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten et Benjamin Mallet)