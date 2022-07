A Bercy, la nouvelle équipe ministérielle défend une action rapide face à l'inflation

Autour de Bruno Le Maire, la nouvelle équipe ministérielle à Bercy entend agir "rapidement" pour soutenir l'économie et les Français face à l'inflation, a assuré le ministre de l'Economie lundi, alors que l'attente est grande chez les entreprises comme les ménages.

Dans le cadre du remaniement, Olivia Grégoire (PME, artisanat, commerce), Jean-Noël Barrot (Numérique) et Roland Lescure (Industrie) ont rejoint Gabriel Attal (Budget) aux côtés du détenteur du record de longévité à la tête de Bercy.

La nouvelle équipe est là pour "servir" les Français "le mieux possible, et j'ajouterai aussi le plus rapidement possible, dans un moment où les attentes de nos compatriotes, notamment sur la question de l'inflation, sont très fortes", a déclaré M. Le Maire en accueillant les nouveaux ministres.

Selon lui, les Français "n'attendent de nous qu'une seule chose: apporter des solutions à leurs difficultés, et la première de leurs difficultés c'est comment faire face à la flambée des prix, prix alimentaires, prix de l'énergie".

Cette question "va nous occuper en priorité absolue dans les heures qui viennent", a encore affirmé M. Le Maire, ajoutant vouloir "apporter les réponses les plus concrètes possibles, les plus immédiates possibles, les plus efficaces possibles aux difficultés de pouvoir d'achat des Français".

Dans un contexte politique compliqué pour le camp présidentiel, avec une majorité relative à l'Assemblée, il a de nouveau souhaité que le Parlement soit le lieu "du compromis" et "pas de la surenchère", rappelant le cadre "contraint" des finances publiques en sortie de crise sanitaire.

Après lui, Roland Lescure a promis de s'attaquer "aux enjeux de court terme" de l'industrie, à savoir les problèmes d'approvisionnement et de hausse des coûts des matières premières.

Olivia Grégoire, qui venait de laisser le poste de porte-parole du gouvernement, a dit elle avoir "à coeur" de continuer à accompagner les PME, les commerçants et les artisans "dans l'urgence".