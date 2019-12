A Auschwitz-Birkenau, les mots historiques d'Angela Merkel

Editorial. Pour son premier déplacement dans le plus grand centre de concentration et d'extermination nazi, la chancelière allemande a évoqué le « racisme préoccupant » et la montée d'un « antisémitisme qui menace la vie juive en Allemagne et en Europe ».

Editorial du « Monde ». Le déplacement d'Angela Merkel à Auschwitz-Birkenau, vendredi 6 décembre, restera dans l'histoire. Ce n'est en effet que la quatrième fois, après Helmut Schmidt, en 1977, et Helmut Kohl, en 1989 et 1995, qu'un chancelier allemand se rend dans le plus grand centre de concentration et d'extermination nazi, où périrent environ 1,1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, dont 90 % de juifs.

Depuis son arrivée au pouvoir, en 2005, Mme Merkel a visité plusieurs camps de concentration : Buchenwald, en 2009, avec le président américain Barack Obama ; Ravensbrück, en 2010 ; Dachau, en 2013 et 2015, où aucun chancelier allemand n'était allé avant elle. Elle a également évoqué à de multiples reprises la « responsabilité perpétuelle » de l'Allemagne dans la « rupture civilisationnelle » que constitue la Shoah. Notamment au mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem, où elle s'est rendue cinq fois, dont quatre comme chancelière.

Aussi importants que fussent ces déplacements, aucun n'est de portée comparable à celui que Mme Merkel vient d'effectuer à Auschwitz, qu'elle ne connaissait pas. D'abord, pour ce que représente le lieu, devenu « le symbole du mal absolu dans la culture contemporaine », pour reprendre l'expression de l'historienne Annette Wieviorka.

Ensuite, à cause de la date de cette visite. Dans son discours, Mme Merkel a clairement fait comprendre qu'elle n'avait pas choisi le moment au hasard. Dénonçant un « racisme préoccupant », une « intolérance galopante » et la montée d'un « antisémitisme qui menace la vie juive en Allemagne et en Europe », elle a souligné que, « de nos jours, ce ne sont pas des formules rhétoriques ».

