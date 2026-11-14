À Antalya, des milliers de manifestants dénoncent une COP sourde aux populations

Manifestants en marge de la COP31 à Antalya, Turquie, le 14 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Antalya, où se tient la grande réunion annuelle sur le climat COP31, pour dénoncer une conférence qu'elles jugent sourde aux demandes des "véritables victimes de la crise climatique", ont constaté des journalistes de l'AFP.

Réunis à l'appel de plusieurs ONG de défense de l'environnement et des droits de l'homme, ainsi que des syndicats et des partis politiques, plus de 7.000 personnes venues de toute la Turquie et de différents pays ont marché sous la pluie dans le centre ville d'Antalya selon une estimation de la police.

"Nous subissons les conséquences de l'injustice climatique mais nos voix ne sont jamais entendues à la COP", regrette Halime Saman, de la plateforme Sommet du climat des peuples qui organise une conférence alternative à la COP31 où des représentants de près de 200 pays discutent des solutions à apporter au changement climatique.

"La Turquie est la coprésidente de la COP31 mais n'a toujours pas de feuille de route de sortie des énergies fossiles. De nouvelles centrales et mines de charbon sont ouvertes. Ils ont sur les mains le sang des oliviers massacrés à Akbelen", dénonce-t-elle en référence à une forêt du sud-ouest de la Turquie qui est devenue un symbole de la lutte contre l'extension des mines de charbon.

"Des entreprises qui causent la destruction de l'environnement en Turquie font partie des sponsors de la COP31. Nous voulons faire tomber ces masques", ajoute Mme Saman.

"Mascarade sponsorisée"

Manifestants en marge de la COP31 à Antalya, Turquie, le 14 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

L'activiste Yasar Gokoglu, âgé de 78 ans, a fait près de 600 km depuis Adana, dans le sud de la Turquie, pour participer au sommet alternatif et à la manifestation.

Sa ville natale est devenue la destination principale de déchets plastiques importés de l'Union européenne, provoquant une pollution de la Méditerranée et des terres agricoles.

"Adana se trouve sur les terres les plus fertiles du monde, mais elle est confrontée à d'innombrables dangers : centrales à charbon, nouveaux projets pétrochimiques. Mais c'est surtout pour dire non aux importations des déchets plastiques que nous sommes ici", explique-t-il.

M. Gokoglu n'attend rien de la COP31, qu'il qualifie de "mascarade sponsorisée par des monopoles".

Manifestants LGBT+

Manifestants en marge de la COP31 à Antalya, Turquie, le 14 novembre 2026 ( AFP / OZAN KOSE )

"Nous sommes les véritables victimes de la crise climatique. Face à la COP31 dont nous savons qu'il ne sortira rien, nous publierons notre propre déclaration finale", dit-il.

Un vaste dispositif policier encadrait la manifestation. Les participants ne pouvaient accéder au parcours qu'après avoir été fouillés.

"Nous avons confié nos pancartes aux couleurs LGBT à des députés exemptés de fouilles. Si la police les retrouve sur nous, au mieux ils les confisquent, au pire on risque d'être arrêté", raconte Burak Deniz, activiste LGBT venu d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, pour rejoindre la manifestation.

Dans le cadre d'une campagne appelée "Ma famille est en sécurité", une répression s'est abattue sur le milieu LGBT+ en Turquie à la mi-septembre, avec de nombreuses arrestations et fermetures de comptes de réseaux sociaux de militants.

L'homosexualité n'est pas réprimée pénalement en Turquie, mais elle est largement réprouvée et l'homophobie y est répandue jusqu'au sommet de l'Etat. Tout rassemblement de défense des droits des LGBT est systématiquement interdit.

"Nous sommes littéralement visés par une chasse aux sorcières. Une soixantaine de nos camarades sont toujours en prison. Il ne peut y avoir de justice climatique sans la liberté des LBGT", affirme Burak Deniz.

Une vingtaine d'activistes LGBT ont cependant pu manifester librement samedi à Antalya derrière la bannière "Nos racines sont dans la terre, nos couleurs sont dans les rues, nous défendons la liberté".

"De nombreux participants venus du monde entier sont présents à Antalya pour la COP31. Les autorités turques cherchent à projeter une image différente", estime la députée du parti d'opposition DEM Meral Danis Bestas.

"Mais nous savons à quel point les interventions policières peuvent être brutales en Turquie. Derrière ce sourire de circonstance, nous connaissons leur véritable visage".