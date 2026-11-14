À Antalya, des milliers de manifestants dénoncent une COP Climat sourde aux populations

Manifestants en marge de la COP31 à Antalya, Turquie, le 14 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Antalya, où se tient la grande réunion annuelle de l'ONU sur le climat COP31, pour dénoncer une conférence qu'elles jugent sourde aux demandes des "véritables victimes de la crise climatique", ont constaté des journalistes de l'AFP.

La société civile a voulu se faire entendre à mi-parcours de la conférence, près de 200 pays s'efforçant de parvenir à un accord d'ici vendredi.

Sous la pluie, plus de 7.000 personnes venues de toute la Turquie et de différents pays ont marché à l'appel de plusieurs ONG de défense de l'environnement et des droits de l'homme, ainsi que des syndicats et des partis politiques.

"Nous subissons les conséquences de l'injustice climatique mais nos voix ne sont jamais entendues à la COP", regrette Halime Saman, de la plateforme Sommet du climat des peuples.

"La Turquie est la coprésidente de la COP31 mais n'a toujours pas de feuille de route de sortie des énergies fossiles. De nouvelles centrales et mines de charbon sont ouvertes", dénonce-t-elle.

"Des entreprises qui causent la destruction de l'environnement en Turquie font partie des sponsors de la COP31. Nous voulons faire tomber ces masques", ajoute Mme Saman.

"Mascarade sponsorisée"

Yasar Gokoglu, 78 ans, a lui fait près de 600 km depuis Adana, dans le sud de la Turquie, pour participer au sommet alternatif et à la manifestation.

Sa ville natale est devenue la destination principale de déchets plastiques importés de l'Union européenne, provoquant une pollution de la Méditerranée et des terres agricoles.

Manifestants en marge de la COP31 à Antalya, Turquie, le 14 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

"Adana se trouve sur les terres les plus fertiles du monde, mais elle est confrontée à d'innombrables dangers : centrales à charbon, nouveaux projets pétrochimiques. Mais c'est surtout pour dire non aux importations des déchets plastiques que nous sommes ici", explique-t-il.

M. Gokoglu n'attend rien de la COP31, qu'il qualifie de "mascarade sponsorisée par des monopoles".

"Nous sommes les véritables victimes de la crise climatique. Face à la COP31 dont nous savons qu'il ne sortira rien, nous publierons notre propre déclaration finale", dit-il.

Manifestants LGBT+

La manifestation était encadrée par un vaste dispositif policier. Les participants ne pouvaient accéder au parcours qu'après avoir été fouillés.

"Nous avons confié nos pancartes aux couleurs LGBT à des députés exemptés de fouilles. Si la police les retrouve sur nous, au mieux ils les confisquent, au pire on risque d'être arrêté", raconte Burak Deniz, activiste LGBT venu d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie.

Manifestants en marge de la COP31 à Antalya, Turquie, le 14 novembre 2026 ( AFP / OZAN KOSE )

Une répression s'est abattue sur le milieu LGBT+ dans ce pays à la mi-septembre, avec de nombreuses arrestations et fermetures de comptes de réseaux sociaux de militants.

L'homosexualité n'est pas réprimée pénalement en Turquie, mais elle est largement réprouvée et l'homophobie y est répandue jusqu'au sommet de l'Etat. Tout rassemblement de défense des droits des LGBT est systématiquement interdit.

Une vingtaine d'activistes LGBT ont cependant pu manifester librement samedi à Antalya derrière la bannière "Nos racines sont dans la terre, nos couleurs sont dans les rues, nous défendons la liberté".

"Pas de solution miracle"

A quelques kilomètres, dans le centre de conférence où se tiennent les négociations officielles, les pays restent très éloignés sur plusieurs questions sensibles, notamment le financement des mesures d'adaptation dans les pays en développement, la défense de la science sur le climat et la transition hors des énergies fossiles.

Le ministre australien du Climat, Chris Bowen, qui préside les négociations formelles, a déclaré samedi qu'il y avait eu "des discussions vraiment bonnes et positives", mais que certaines questions nécessitaient plus de temps.

La Turquie, qui co-préside la COP avec l'Australie, propose de son côté aux pays de se joindre à un engagement volontaire visant à accélérer l'électrification.

Le sommet se déroule dans un contexte difficile, marqué par une crise énergétique liée aux conflits et des tensions géopolitiques qui tempèrent les attentes. Et l'année a encore été meurtrie par une succession de catastrophes climatiques, comme les crues meurtrières au Népal et les vagues de chaleur en Europe.

"Il n'existe pas de solution miracle pour le climat. Aucune COP, à elle seule, ne peut faire disparaître cette crise, mais chacune doit faire avancer les choses", a déclaré à la presse le responsable climat de l'ONU, Simon Stiell.