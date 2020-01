A Amiens, Mélenchon et Ruffin (sur)jouent la complicité

Les moments où ces deux-là se produisent ensemble sont assez rares, il ne faut pas les rater. Jeudi soir à Amiens, dans le fief de François Ruffin, c'était seulement la deuxième fois que Jean-Luc Mélenchon venait en meeting avec son jeune allié et néanmoins rival de la France insoumise (LFI). La première édition remontait à avril 2019 à l'occasion des élections européennes.Avant de monter sur les planches, les deux hommes s'étaient alors retrouvés dans la cuisine du député de la Somme, où ce dernier a l'habitude d'enregistrer des messages pour sa télé You Tube. En jogging à capuche à côté de « son président » en cravate, Ruffin avait lancé tout joyeux : « C'est le duel qu'attendent tous les journalistes politiques, c'est Booba contre Kaaris ! » Mélenchon avait acquiescé de bonne grâce en tentant de mimer maladroitement la gestuelle des rappeurs pour montrer à son quadra de partenaire qu'il était toujours dans le coup.Jeudi soir, sur fond d'élections municipales et de mobilisation contre la réforme des retraites, on prend les deux mêmes et on recommence. Mélenchon toujours veste noire, chemise blanche et cravate rouge et Ruffin, silhouette affûtée de sportif en chemise blanche près du corps. Face à eux un demi-millier de supporters de la gauche se serrent dans le petit gymnase Valentin-Haüy, dans un quartier au nord d'Amiens où Ruffin vient jouer au ping-pong avec ses enfants le mercredi.Unis autour des deux objectifs communsLes deux sparring-partners ont décidé de jouer la complicité, et même de la surjouer. Une table pupitre avec deux hauts tabourets ont été installés sur l'estrade, comme au théâtre. « Jean-Luc m'a dit : j'ai une idée, tu parles un peu, je parle un peu, on fait ça façon ping-pong », explique à la salle le fondateur de Fakir « journal indépendant et alternatif engagé à gauche ». Mélenchon s'est installé sur un tabouret et a laissé en évidence sur la ...