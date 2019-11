A Amiens, Macron affirme sa «positive attitude»

Emmanuel Macron n'a même pas le temps de sortir de sa voiture qu'une cohorte de jeunes se rue vers lui, tel un essaim d'abeilles qui prend de court la sécurité présidentielle. D'abord surpris, le chef de l'Etat intime très vite aux officiers de laisser faire. Pas question d'empêcher ce bain de foule improvisé dans les quartiers populaires du nord d'Amiens dans la Somme... où il va rester une demi-heure durant au son des « youyous » et de nombreux « vive le Président ! » scandés par des ados de ce secteur classé en zone urbaine sensible.Au deuxième jour de cette séquence du retour dans sa ville natale, le président de la République a continué d'envoyer des cartes postales à ceux qui lui reprochent d'être « déconnecté et coupé des réalités ». Quarante-huit heures en terres picardes où, après avoir échangé sur la précarité du monde étudiant la veille, il a enchaîné ce vendredi 22 novembre avec l'inauguration d'une Maison France Services, déjeuné avec des jeunes impliqués dans le service civique, et enfin participé à une réunion sur le Canal Seine-Nord Europe. Un vaste chantier de transport fluvial dont il a annoncé la finalisation du financement, évalué à 5 milliards d'euros, et qui devrait créer plus de 10 000 emplois directs et indirects pendant sa réalisation.Un pays «trop négatif sur lui-même»Manière d'incarner son volontarisme, et surtout d'égrener la nouvelle petite musique largement répétée lors de ce périple amiénois : le pays serait « trop négatif sur lui-même », « s'écoute trop dire que tout va mal », « devrait plutôt croire en son avenir et être combatif ». Comme une façon, aussi, de conjurer le climat ambiant et de surtout déminer la journée du 5 décembre tant redoutée par le Palais.Une tonalité que Macron a surtout tenté de donner à son premier rendez-vous de la journée sur le site de l'ancienne usine Whirlpool. A l'endroit même où, entre les ...