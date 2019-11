A Alger, de la prison ferme pour port de drapeau berbère

Vingt-sept personnes ont été condamnées alors que la Constitution reconnaît l'emblème amazigh comme une composante de l'identité nationale algérienne.

Dans la salle des pas perdus du tribunal de Sidi M'hamed à Alger, tard dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 novembre, un homme ne se retient plus. « Honte à vous !, hurle-t-il. Nos enfants sont en prison pour le drapeau amazigh, nous sommes chez nous ! » Une exclamation de colère et de détresse relayée par la foule des parents de détenus et des militants venus les soutenir aux cris de « justice du téléphone » et « nous sommes toujours des Amazighs ».

Ouvert lundi, le procès de 42 personnes arrêtées lors des manifestations à Alger pour « atteinte à l'unité nationale » à cause de port du drapeau amazigh, s'est terminé, pour 21 d'entre eux, par une condamnation à un an de prison dont six mois ferme et une amende de 30 000 dinars (environ 230 euros).

Dans la matinée du mardi, six autres détenus, dont le procès s'est déroulé le 22 octobre, ont été condamnés pour le même chef d'inculpation, à six mois de prison ferme. Certains s'attendaient pourtant à un verdict d'apaisement à l'approche d'une élection présidentielle prévue pour le 12 décembre et fortement contestée par le mouvement populaire déclenché en février.

Dossiers « vides »

Les familles et les avocats avaient en effet bon espoir que les juges d'Alger suivent certains de leurs homologues de l'intérieur du pays. Ceux-là avaient décidé d'acquitter les prévenus pour port de drapeau amazigh au motif qu'aucune loi ne le proscrit et qu'il ne peut être invoqué pour justifier une poursuite pour « atteinte à l'unité nationale ». Le 8 août, une juge à Annaba avait acquitté un détenu pour port de drapeau amazigh contre lequel le procureur avait requis dix ans de prison. La juge a également ordonné la restitution du drapeau berbère au prévenu. Plusieurs autres tribunaux ont répliqué ce verdict. Pas Alger.

