A Aix, épilogue au procès du triple narchomicide

Croquis d’audience du 19 octobre 2026 montrant (h-b et g-d) les accusés Ahmed Zakaria Bensaci, Malik Kariba, Amine Oualane, Karim Karrat et Nadjim Ahamada Mbae, à l’ouverture de leur procès à Aix-en-Provence ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Après un mois de débats sous haute tension au procès d'un triple narchomicide sanglant commis près de Marseille, la cour d'assises rend lundi son verdict, très attendu par Amine Kessaci, militant anti-narcotrafic dont le frère aîné est l'une des trois victimes.

Dans ce dossier qui illustre l'ultra-violence des réseaux de drogue de la cité phocéenne, dont les rivalités ont fait près d'une centaine de morts ces dernières années, des peines de réclusion à perpétuité ont été requises pour quatre des cinq co-accusés.

Elles visent notamment deux figures du narcotrafic: Amine Oualane , 32 ans, cadre présumé de l'organisation criminelle DZ Mafia et Karim Harrat, 38 ans, ex-baron de la drogue. Ils auront une dernière fois la parole lundi matin avant que les magistrats se retirent pour délibérer.

Tous deux réfutent leur implication. Mais pour l'accusation, M. Oualane est le "chef des tueurs" qui, dans la nuit du 28 au 29 décembre 2020, a attiré dans un guet-apens meurtrier près de Marseille trois jeunes impliqués dans le narcotrafic: Reda, Nassim et enfin Brahim, frère aîné d'Amine Kessaci, mort à 22 ans.

Karim Harrat, "marchand de cannabis et de cocaïne", en est "le commanditaire" depuis Dubaï. Il a programmé cette exécution pour "se débarrasser d'une menace, déstabiliser un allié gênant", sur fond de guerre de territoires, a assuré l'un des avocats généraux.

Tués d'une balle dans la tête, démembré pour l'un d'eux, les trois corps calcinés ont été retrouvés dans des voitures incendiées. Un triple crime marqué par "l'ignominie, la barbarie poussée à l'extrême".

En "quête de justice", Amine Kessaci n'a pas manqué un seul jour d'audience depuis le 17 octobre. Sa mère Ouassila, également présente, lui a pris la main dans les moments les plus durs des débats.

Le décès de Brahim est à l'origine de son combat pour aider les familles victimes des narcotrafiquants. Cet engagement a fait de lui une personnalité médiatique et menacée. Amine Kessaci, devenu adjoint au maire de Marseille, vit sous protection policière permanente.

"Ne pas baisser les yeux"

Sa mère a ému la salle d'audience en évoquant la douleur de la mort de Brahim, puis l'assassinat, cinq ans plus tard, de son cadet Mehdi, étranger au trafic, tué à 20 ans. L'enquête en cours tient Amine Oualane comme une des pistes sérieuses dans cet assassinat commis en novembre 2025.

Amine Kessaci, militant de la lutte contre la drogue et conseiller municipal de Marseille, quitte le tribunal d’Aix-en-Provence, lors d’une suspension d’audience au premier jour du procès de cinq hommes accusés d’être impliqués dans le meurtre de son frère, le 19 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Pour réclamer des "peines exemplaires", le ministère public s'appuie notamment sur de l'ADN, une voiture balisée, des écoutes ou encore une conversation de la messagerie cryptée Sky ECC, prisée des narcotrafiquants. S'y sont ajoutées les "révélations" accablantes d'un accusé durant les débats, fait rare dans ce type de procès.

Zakaria Bensaci a en effet désigné Amine Oualane comme "le tireur" et Karim Harrat comme "le commanditaire", évoquant une somme de 200.000 euros à la clé.

"Je ne suis pas Batman pour tuer trois mecs", avait répliqué Amine Oualane, accusant à son tour M. Bensaci.

Amine Kessasi a assuré depuis le début ne pas chercher la confrontation avec Amine Oualane.

"Lors de ce procès, j'ai tenté de faire quelque chose qui est de rétablir aussi une forme de justice, celle de la place des parties civiles. Dans ces procès-là, dans ces assises-là, elles n'ont clairement pas à avoir peur, ni à baisser les yeux, ni à baisser le regard", a expliqué le jeune élu.

Parmi les accusés, deux ont reconnu partiellement des faits. Malik Kariba, surnommé "le boucher", a admis avoir découpé le corps de Nassim Loubani avec une feuille de boucher et en avoir dissimulé des parties dans des sacs de supermarché.

Un autre, Nadjim Mbae, assume avoir volé le véhicule dans lequel sera retrouvé la victime démembrée. Il est seul pour lequel le ministère public n'a pas requis la perpétuité, réclamant 25 ans de réclusion.