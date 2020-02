À Addis-Abeba, l'Union africaine veut « faire taire les armes »

Alors que, selon ses propres termes « les armes sont de plus en plus bruyantes », l'Union africaine a choisi comme thème de son sommet annuel à Addis-Abeba, étalé sur deux jours, dimanche et lundi, de « faire taire les armes ». Des progrès ont certes été enregistrés dernièrement en Centrafrique ou au Soudan, mais, du Cameroun au Mozambique, de nouvelles crises sont venues s'ajouter à celles qui déchirent déjà des pays comme la Libye ou le Soudan du Sud. S'adressant jeudi aux ministres africains des Affaires étrangères, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki, a dressé un portrait peu flatteur de la situation du continent, du Sahel à la Somalie, assurant que l'objectif manqué de 2020 révélait « la complexité de la problématique sécuritaire en Afrique ».Lire aussi Sahel : le G5 appelle la communauté internationale à mieux le soutenirLa sécurité, un chantier qui reste entierDans un éditorial publié cette semaine dans le journal sud-africain Mail & Guardian, Solomon Dersso, chef de l'organe de l'UA chargé des droits de l'homme, a indiqué que la situation sur le terrain était comme « un pied de nez au thème de l'année ». Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui succède à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi à la tête de l'UA dans le cadre de la présidence tournante, semble conscient que la tâche s'annonce difficile. Dans un discours fin janvier, il a rappelé que les conflits « continuent de limiter...