A Abidjan, le pouvoir des crayons face aux périls de la migration

Dans le cadre du festival Cocobulles, des dessinateurs africains ont tenté de sensibiliser la jeunesse ivoirienne aux dures réalités de « l'aventure ».

Quand Gnadou Gnapo parle de la nouvelle génération, son regard se perd et sa voix devient mélancolique. « Les jeunes sont encore plus déterminés à partir que nous ne l'étions, c'est effrayant », affirme-il en réajustant sa casquette bleue siglée « OIM » (Organisation internationale pour les migrations).

Le trentenaire sait de quoi il parle. Attiré par les « ici tout va bien, il y a du travail » de ses amis d'enfance partis tenter leur chance en Tunisie, il embarque sur un vol Abidjan-Tunis en 2016. Dix-huit mois plus tard, après s'être échappé pour la deuxième fois d'une geôle libyenne, c'est dans un vol financé par l'OIM qu'il rentre en Côte d'Ivoire, marqué à vie par cette aventure. Aujourd'hui, il lutte contre la désinformation des passeurs et les mensonges des « frères » qui sont « là-bas », et s'évertue à sensibiliser les plus jeunes aux réalités de la migration.

Invité à partager son histoire dans le cadre de la cinquième édition de Cocobulles, le festival international de dessin de presse et de bande dessinée qui s'est déroulé du jeudi 14 au samedi 16 novembre à Abidjan, celui qui se désigne comme un « ex-migrant » a salué la thématique du jour, « L'éveil des crayons contre le cauchemar de la migration irrégulière ». Ambiguë, l'expression « migration irrégulière » se réfère ici à la migration dangereuse, celle qui oblige à emprunter les routes du désert ou les rafiots de fortune de la Méditerranée.

Les mensonges ont la peau dure

