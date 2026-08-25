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À 45 ans, Roque Santa Cruz marque encore
information fournie par So Foot 25/08/2026 à 09:45
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À 45 ans, Roque Santa Cruz marque encore

À 45 ans, Roque Santa Cruz marque encore

Riquet à la houppe. Il a beau avoir 45 ans, avoir valdingué dans six pays, avoir joué à Malaga, Manchester City, le Real Betis et surtout le Bayern Munich pendant plus de 230 matchs, Roque Santa Cruz a encore soif de buts . Avec sa nouvelle équipe du Club Nacional, à Asunción, l’attaquant paraguayen a marqué un joli pion de la tête en Championnat contre le Club Sportivo Luqueño, son cinquième de la saison (en 19 apparitions).

Le beau buteur, rentré au pays en 2016, réalise même sa saison la plus prolifique depuis l’année 2022 . « Puis, au-delà de l’entraînement, la compétition est comme une petite drogue, disait-il à So Foot en avril 2025 . Je me régale à continuer de gagner des titres, à me sentir encore compétitif à mon âge. » Rien n’a changé, semble-t-il.…

UL pour SOFOOT.com

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