information fournie par So Foot • 23/04/2023 à 19:08

À 40 ans, Pepe prolonge au FC Porto

L3NDA.

Pour son président, c’est un « exemple pour tout le monde, que ce soit la jeune ou l’ancienne génération, une véritable source d’inspiration » . Pour lui, c’est « simplement un devoir » et « pour l’amour du club » qu’il fait ça. « Où que je sois, je ferai toujours en sorte de faire honneur au FC Porto » , a lancé Pepe au côté du président des Dragons Jorge Nuno Pinto da Costa qui fête ce dimanche son 41e anniversaire à la présidence de l’écurie bleue. Et quoi de plus beau comme cadeau que la prolongation de son capitaine de 40 ans ? Ce week-end, Pepe a prolongé son bail avec le FC Porto d’un an.…

MD pour SOFOOT.com