À 40 ans, Hulk marque encore et vomit en plein match
À 40 ans, Hulk n’a toujours pas reçu le mémo lui demandant de ralentir. Pour sa neuvième apparition en championnat brésilien avec Fluminense, l’attaquant brésilien a vécu un dimanche pour le moins mouvementé sur la pelouse du Corinthians.
Un doublé, une victoire 3-1 et une place retrouvée sur le podium pour le Flu . Mais entre ses deux pions, Hulk a aussi pris le temps de… vomir en plein match . Chacun son rituel de récupération.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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