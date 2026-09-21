À 40 ans, Hulk marque encore et vomit en plein match

À 40 ans, Hulk n’a toujours pas reçu le mémo lui demandant de ralentir. Pour sa neuvième apparition en championnat brésilien avec Fluminense, l’attaquant brésilien a vécu un dimanche pour le moins mouvementé sur la pelouse du Corinthians.

Un doublé, une victoire 3-1 et une place retrouvée sur le podium pour le Flu . Mais entre ses deux pions, Hulk a aussi pris le temps de… vomir en plein match . Chacun son rituel de récupération.…

AC pour SOFOOT.com