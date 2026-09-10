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À 26 ans, un joueur suisse se met en retrait de la sélection à cause de tensions
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 16:39
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À 26 ans, un joueur suisse se met en retrait de la sélection à cause de tensions

À 26 ans, un joueur suisse se met en retrait de la sélection à cause de tensions

Le torchon brûle en Suisse. L’attaquant de 26 ans Noah Okafor a annoncé sur les réseaux sociaux ce jeudi sa décision de ne plus revêtir le maillot de la Nati tant que Murat Yakin officiera en tant que sélectionneur.

Dans une longue lettre, l’ancien attaquant de l’AC Milan revient sur les raisons de cette surprenante décision en évoquant notamment une « confiance rompue » . Okafor était présent lors de la Coupe du monde 2026 et n’avait eu le droit qu’à 19 minutes sur l’ensemble de la compétition.…

MB pour SOFOOT.com

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