À 20 sans péril, on triomphe sans gloire

Il aura fallu une énième réunion et un vote mardi à la LFP, qui devrait être suivis ce vendredi d'un dernier coup de grâce de la FFF, pour que le sort d'Amiens, Toulouse et de tous les autres clubs pénalisés par l'arrêt intempestif des compétitions soit scellé. Un feuilleton qui aura surtout démontré que ce sont toujours les intérêts personnels qui priment dans le football. Monde d'avant ou monde d'après compris.

Amiens, la ligue des 22 justiciers

Cette fois, Emmanuel Bourgaud n'y pourra rien. Même lui, le héros qui avait catapulté Amiens en Ligue 1 le 19 mai 2017, ne pourra rien faire pour changer le destin du club picard. Le 9 juin, le Conseil d'État avait remis sur le tapis l'idée d'une Ligue 1 à 22 clubs et donc du maintien du dix-neuvième du championnat. Mais l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP), réunie mardi, a préféré ranger les cas d'Amiens et de Toulouse sous la carpette. Ce vendredi, la Fédération française de football devra à son tour se prononcer sur la question. Et les chances d'un retournement de situation sont infimes, même si le président Joannin se garde encore la possibilité de faire appel. N'est pas Bourgaud qui veut.Toulouse et Amiens relégués, Nîmes exempté de barrage, Lens et Lorient promus, une promo à 20 têtes... Voilà qui ressemble donc à l'épilogue de plusieurs mois de bordel. La fin d'une bataille juridique, guidée par les nécessités économiques et égotiques, et qui a vu l'équité être sacrifiée sur l'autel du pragmatisme. Aujourd'hui, on peut donc déplorer cette situation, qui est autant la conséquence d'une crise sanitaire imprévisible que d'une gestion à la petite semaine des instances. On peut aussi se désoler pour Amiens, qui méritait de se battre avec ses armes sur le terrain pour les dix matchs restants. On peut même penser que le Téfécé avait le droit de rêver - soyons fous, ça n'engage pas à grand-chose - qu'une remontée folle était dans ses cordes. Pourtant, il n'y aura pas de repêchage.