"A 18h, on est en milieu d'après-midi à Paris" : Anne Hidalgo demande un ajustement du couvre-feu

La demande a été formulée par de nombreux élus à travers la France.

Anne Hidalgo, le 27 janvier, à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

En cette fin d'hiver, le couvre-feu national à 18h pose des questions croissantes au fur et à mesure de l'allongement des journées. Malgré une situation sanitaire tendue dans le bassin parisien, Anne Hidalgo a plaidé lundi 8 mars sur France Inter pour une adaptation des horaires du couvre-feu, qui débute "trop tôt", selon elle.

"On ne peut pas prendre des mesurs uniquement ciblées sur Paris. Ce serait impertinent. Il faut prendre le bassin de vie et d'emplois. Quand on regarde les horaires dans notre grade métropole, on voit bien qu'à 18h, c'est pas le moment où on a complètement fini sa journée de travail. Il faudrait l'adapter", a estimé la maire de Paris, avant de poursuivre : "A 18h, on est en milieu d'après-midi à Paris. On commence un peu plus tard le matin et on finit un peu plus tard le soir".

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des réanimations en France, au 7 mars ( AFP / )

Sous surveillance renforcée, l'Île-de-France a pour l'heure échappé aux confinements locaux le week-end décidés dans les Alpes-Maritimes ainsi que dans le Pas-de-Calais. Le couvre-feu à 18h parait toutefois, aux yeux de l'édile de la capitale, en décalage avec les "réalités" de la vie quotidienne dans le Grand Paris. "Je n'ai pas un horaire à indiquer, mais ça me parait beaucoup trop tôt", a t-elle commenté, évoquant le problème des enfants à récupérer en école, en crèche, ou encore les difficultés sur les transports en commun. Les décisions ne "sont pas simples", "mais il faut toujours partir des réalités", a t-elle ajouté.

Avec 973 malades du Covid-19 soignés dans l'un des services de réanimation de la région Ile-de-France, pour "moins de 1.050 lits" disponibles, "on est dans une situation de tension très forte", a déclaré à l'AFP le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS), Aurélien Rousseau.

Conséquence, l'ARS d'Ile-de-France a donné "l'ordre ferme" aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales les moins urgentes pour augmenter les capacités, avec une cible désormais fixée à 1.577 lits de réa.