A 16-17 ans , «un gamin n'est pas prêt à vivre dans le foot pro», avertit Laurent Roussey

À la fin des années 1970, Laurent Roussey a été, avec Laurent Paganelli, un des premiers petits princes du football français. Il a joué son premier match professionnel à 16 ans avec Saint-Etienne. Mais le revers de sa précocité lui est revenu rapidement en pleine figure.À vingt ans, une grosse blessure à un genou a brisé son élan. Symbole malgré lui de la mauvaise gestion des jeunes talents, Roussey, 58 ans, est désormais entraîneur de Lyon Duchère (National). Son éclairage sur les nouveaux phénomènes du foot français, comme Mbappé, Camavinga ou Cherki, mérite d'être observé.Vous avez débuté à 16 ans et 3 mois avec Saint-Etienne. Faut-il se réjouir de voir des clubs lancer des très jeunes en équipe première ?LAURENT ROUSSEY. S'en réjouir, c'est difficile. Un gosse qui débute aussi jeune, quel que soit son talent, n'est pas formé physiquement et mentalement. Donc prudence. Mon cas personnel me laisse penser qu'entre 16 et 18 ans, le corps n'est pas fini, même si on a l'allure d'un homme. Psychologiquement aussi on ne mesure pas le danger. Tant qu'il y a la réussite, on surfe sur une vague. Mais à un moment, l'échec va arriver et là, il ne faut pas être seul. Laurent Paganelli et moi, on s'est retrouvés dans la souffrance. Car le jeune est transporté dans un monde d'homme presque du jour au lendemain. C'est un milieu où il faut toujours être le meilleur. Qu'on le veuille ou non, un gamin n'est pas prêt à vivre dans le foot pro.De l'extérieur, un joueur comme Mbappé semble pourtant solide mentalement...Il dégage effectivement une impression de maturité. Lui, c'est plus sur le physique que je m'interroge. Il joue depuis près de quatre ans au plus haut niveau. Ce qui, au fond, est une forme d'anomalie. Et son jeu est fait essentiellement de vitesse. Il a connu récemment une première blessure musculaire qui a mis un peu de temps à guérir et qui influe sur sa vitesse. ...