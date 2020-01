9e étape du Dakar 2020 : le mano a mano entre Peterhansel et Al-Attiyah en images

Le suspense est relancé en tête du Dakar à l'issue de la 9e étape disputée ce mardi 14 janvier en Arabie saoudite. Le Français Stéphane Peterhansel (Mini) s'est livré à un mano a mano avec le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) qui s'est terminé avec un écart de 15 secondes seulement au terme de 410 km de spéciale.A trois étapes de la fin, la lutte au classement général entre les trois hommes se retrouve complètement relancée, l'Espagnol Carlos Sainz ne conservant la tête que pour 24 secondes devant Al-Attiyah.En motos, la course a repris ses droits après l'annulation de la huitième étape lundi après le décès du motard portugais Paulo Gonçalves. Le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) s'est adjugé la spéciale en devançant le tenant du titre, l'Australien Toby Price (KTM), de 1 min 54 sec, et l'Espagnol Joan Barreda (Honda) de 2 min 42 sec.Des paysages à couper le souffle... /ASO/Charly Lopez ... Et au milieu, une moto. Au programme, mardi 14 janvier, de la 9e étape : 140 km de spéciale entre Wadi Ad-Dawasir et Haradh. Peterhansel à l'attaque /DPPI Media Vainqueur de cette 9e étape, Stéphane Peterhansel (Mini) reste troisième au classement général mais revient à 6 min 38 sec de la première place.Al-Attiyah à l'assaut des rocheuses AFP/Franck Fife Malgré une belle bagarre face à Peterhansel, Nasser Al-Attiyah a dû se contenter de la deuxième place à l'arrivée, à 15 secondes du Français.Carlos Sainz en pleine réparation /DPPI Media L'Espagnol Carlos Sainz (Mini), en tête du classement général, a perdu du temps et a vu ses poursuivants fondre sur lui.Joan Bort Parreda devancé /ASO Charly Lopez En moto, l'Espagnol Joan Port Bareda (Honda) se classe troisième.Seuls dans l'immensité /DPPI Media Même l'équipage biélorusse et son camion (Mas-Sport auto) paraissent perdus dans l'immensitéA la découverte du « Empty Quarter » /DPPI Media Ce mercredi 15 janvier, les ...