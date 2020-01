92 millions d'euros versés en 2018 : pourquoi les labos sont-ils si généreux avec les médecins hospitaliers ?

Pour la première fois en France, les données relatives aux liens d'intérêts entre les médecins et les fabricants de médicament et de dispositifs médicaux ont été passées au crible pour tenter d'évaluer leur influence sur le monde médical.À l'initiative du nouveau collectif « Data + Local », une quinzaine de quotidiens régionaux et groupes d'informations*, dont le Parisien-Aujourd'hui en France, ont extrait, filtré et analysé les données du site Transparence Santé, une base de données publique créée par la loi de 2011, où tout avantage ou rémunération de plus de 10 euros accordé à un médecin doit être déclaré. LIRE AUSSI > Comment le collectif Data+Local a enquêtéNotre objectif : savoir combien d'argent a été versé, par qui et au bénéfice de qui, et bien sûr pourquoi.170 millions d'euros en 2018Pour cette première data-investigation le collectif s'est focalisé sur les liens des laboratoires avec les 32 centres hospitaliers universitaires français, fer de lance de la médecine hexagonale. Et selon notre enquête, intitulée « Transparence-CHU », en 2018 les laboratoires ont consacré 170,7 millions d'euros à des acteurs domiciliés dans les CHU.92,4 millions d'euros au bénéfice des médecins et 78,3 millions d'euros au profit des établissements ou d'associations, fondations... y résidant. Nous avons écarté 16 millions d'euros détectés, mais mal fléchés ou pouvant correspondre à des erreurs, relativement fréquentes sur ce site qui reste la seule source officielle et publique. /LP Pour l'Ile-de-France, à laquelle s'est particulièrement intéressé Le Parisien, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui regroupe 39 hôpitaux, a capté plus d'un tiers de cette somme : 36,5 millions d'euros, dont 26,5 millions d'euros destinés aux médecins !Du lien au conflit d'intérêtsLiens d'intérêt ne signifie pas forcément conflit d'intérêts. Mais quand les labos ...