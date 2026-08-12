86 kilos de marijuana retrouvés dans le bus du São Paulo FC

Pas besoin de marijuana pour être high en Bolivie. Alors que le São Paulo FC se déplaçait sur le terrain du Club Bolívar dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana dans la nuit de ce mardi à mercredi (1-1), les chauffeur de bus boliviens qui devaient récupérer lundi les coéquipiers de Lucas Moura à la descente de l’avion et les transporter jusqu’à leur hôtel en ont profité pour un usage personnel. Et quel usage : 86,5 kilogrammes de marijuana dans le car aux couleurs de la formation brésilienne , , rapporte Globo .

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NB pour SOFOOT.com