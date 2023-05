8 Mai: Macron sur les Champs-Elysées et à Lyon pour un hommage à Jean Moulin sous haute sécurité

Emmanuel Macron rend hommage à Jean Moulin et à la Résistance, lundi à Lyon, après la traditionnelle cérémonie de la Victoire à l'Arc de Triomphe, des commémorations sous haute sécurité face aux nouvelles manifestations attendues contre le chef de l'Etat.

Comme à chaque célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945, le chef de l'Etat va remonter les Champs-Elysées à Paris, accompagné par la grande escorte de la Garde républicaine, à cheval et motorisée.

Puis, il doit rejoindre à 11H00 l'Arc de Triomphe pour le dépôt de gerbe, le ravivage de la flamme et la minute de silence devant la tombe du soldat inconnu, en présence de la Première ministre Elisabeth Borne.

Un manifestant tient une pancarte sur laquelle on peut lire "Macron, not my king" lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, à Marseille, le 6 mai 2023 ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )