8 choses à savoir sur Torreense, le club de D2 portugaise qui joue l’Europe

Un club de D2 portugaise en Ligue Europa, ce n’est pas tous les jours. Après avoir remporté la Coupe du Portugal face au Sporting, le SCUT part désormais à l’assaut de l’Europe. Avec les moyens du bord. Alors entre carnaval, Olmeta et Benfica, Torreense c’est plus qu’une Taça de Portugal.

→ Torres Vedras, c’est une toute petite ville

Située à 40 kilomètres au nord de Lisbonne, la ville de Torres Vedras, c’est seulement 20 000 âmes (à ne pas confondre avec la municipalité de Torres Vedras, qui réunit en tout 80 000 personnes). Ça en fait donc une des plus petites villes à participer à la Ligue Europa cette saison. C’est quand même deux fois plus que Guingamp, déjà en C3 à l’époque.

→ Ils ont loupé la première division en barrages

Le storytelling du club de deuxième division qui joue en Europe aurait pu s’arrêter rapidement après le titre en Coupe du Portugal. Quatre jours après la finale au Jamor, le SCU Torreense, troisième de Liga Portugal 2, affronte Casa Pia pour une accession dans l’élite. À l’aller, match joué avant la finale, 0-0. Le rêve coupe + montée est encore possible. Il sera finalement brisé, Casa Pia remporte le match 2 à 0 et pour la Liga Portugal, il faudra encore attendre au moins une année.…

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com