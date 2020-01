75e anniversaire de la libération d'Auschwitz : les chefs d'Etat s'affichent unis

Plus d'un million de Juifs y sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 75 ans, le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand mis en place par l'Allemagne nazie, était libéré par l'Armée Rouge. Jeudi, des commémorations étaient organisées au mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem.Les Alliés au premier rangLes dirigeants des pays qui étaient alliés lors de la Seconde Guerre mondial - le Russe Vladimir Poutine, le Français Emmanuel Macron, le vice-président américain Mike Pence ainsi que le prince Charles d'Angleterre - étaient présents pour marquer le 75e anniversaire de la libération par l'Armée Rouge du camp nazi, sur l'actuel territoire polonais, et faire front commun contre l'antisémitisme. D'autres chefs d'Etat, une quarantaine en tout, avaient été conviés. Les Alliés de la Deuxième guerre mondiale réunis autour des dirigeants israéliens. Reuters/AbirSULTAN. Des rescapés des camps de la mortUne centaine de rescapés de la Shoah ont assisté à Yad Vashem aux commémorations. Les souvenirs refluent d'un lointain passé. Yona Amit, 81 ans, montre des photos de sa famille avant la guerre en Italie, où elle a grandi.A ses côtés, Fanny Ben Ami a encore du mal à parler de ses parents assassinés par les nazis, son père au camp de Majdanek et sa mère à Auschwitz-Birkenau. Des rescapés des camps de la mort ont participé à l'hommage. REUTERS-Abir SULTAN Naftali Deutsch, survivant de la Shoah, prend la parole à Yad Vashem. REUTERS-Abir SULTAN. La mise en garde du président allemand Frank-Walter Steinmeier a été le premier président fédéral allemand à prendre la parole au mémorial de Yad Vashem. Dans son discours, il a rappelé aux Allemands leur responsabilité d'agir contre l'antisémitisme et a mis en garde contre une rechute dans la pensée autoritaire. LIRE AUSSI > Merkel à Auschwitz : « Une responsabilité qui ne s'arrête jamais ...