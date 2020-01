75e anniversaire de la libération d'Auschwitz : à Jérusalem, les leçons d'Emmanuel Macron

L'Elysée avait prévenu : ce premier voyage d'Emmanuel Macron en Israël serait dédié à la mémoire. Celle du 75e anniversaire de la libération des camps de concentration, célébré à Yad Vashem. Le passage du président en Terre sainte s'est finalement conclu jeudi soir dans un entrelacs de lutte contre l'antisémitisme, de politique et de diplomatie, à l'issue d'une journée conçue comme pour étayer une démonstration.D'abord à l'orée de la forêt de Roglit, à l'ouest de Jérusalem, où est érigé le mémorial de la déportation des juifs de France. Leurs 73 853 noms sont inscrits sur un mur en pierre blanche. Là, il a été question de la nécessité de se souvenir, une injonction martelée à de nombreuses reprises par le chef de l'Etat, le premier à se rendre en ce lieu symbolique.Deuxième étape du raisonnement - autant que du déplacement -, l'importance de la transmission. Le président a ainsi échangé avec des jeunes du lycée Blanqui de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), évidemment « touchés » après avoir rencontré des rescapés des camps, et découvert la Shoah, qu'ils connaissaient jusqu'alors « vaguement », selon l'aveu de l'un d'eux.«L'antisémitisme n'est pas le problème des juifs»Se souvenir et transmettre... avant de tirer quelques leçons. Devant la communauté française, Emmanuel Macron a répété sa volonté de livrer le combat contre la haine des juifs. « L'antisémitisme n'est pas le problème des juifs, c'est un combat pour la République », a asséné le président. LIRE AUSSI > Affaire Sarah Halimi : en Israël, Macron estime que «le besoin de procès est là»Il a aussi puisé dans ce passé douloureux, celui provoqué par l'Allemagne nazie, pour esquisser d'autres situations, lors d'une étonnante comparaison. « Toute cette histoire que nous évoquions (NDLR : la Shoah), c'est l'histoire folle de gens qui ont pensé que leur futur se construirait dans ...