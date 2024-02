72 armes à feu et 3.000 munitions saisies dans la propriété d'Alain Delon

La propriété de l'acteur Alain Delon à Douchy, le 16 janvier 2024 dans le Loiret ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Soixante-douze armes à feu ont été saisies au domicile d'Alain Delon, qui les détenait sans autorisation, a annoncé mardi le parquet de Montargis (Loiret) alors que l'acteur, gravement malade, vit désormais sous protection judiciaire pour son suivi médical.

Une perquisition a été menée jeudi dernier dans la propriété de la star de 88 ans à Douchy-Montcorbon (Loiret), à la suite d'un signalement du juge des tutelles, a expliqué le procureur de la République de Montargis Jean-Cédric Gaux, confirmant une information du Parisien.

Les enquêteurs y ont découvert un véritable arsenal: 72 armes, notamment de catégorie A (certaines armes à feu et les matériels de guerre) et B (les armes utilisées pour le tir sportif et celles utilisées en cas de risque professionnel), et plus de 3.000 munitions.

Ils ont également constaté l'existence d'un stand de tir dans la propriété de l'acteur, grand amateur et collectionneur d'armes à feu. Il avait vendu sa collection - 76 lots, de la Winchester de la série "Au nom de la loi", offerte par Steve McQueen, au revolver du film "Soleil rouge"- aux enchères en 2014.

Mais la star ne "bénéficiait d'aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu", souligne le procureur dans un communiqué.

La perquisition a eu lieu après une récente visite à Douchy du mandataire chargé de la protection judiciaire d'Alain Delon, qui a constaté à cette occasion que l'acteur possédait des armes.

Une enquête pour dépôt d'arme illicite, acquisition et détention illicite d'arme de catégorie A, B et C a été ouverte, indique M. Gaux.

-"Far West"-

Depuis la fin janvier, l'acteur, qui souffre d'un lymphome, est placé sous le régime de sauvegarde judiciaire. La justice a désigné un mandataire judiciaire chargé de l'assister dans son suivi médical, au coeur d'un virulent conflit entre ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien.

Alain Delon et son fils Anthony Delon, le 10 septembre 2021 à Paris ( AFP / Thomas COEX )

La question de la présence d'armes dans la propriété de Douchy, où l'acteur aurait indiqué vouloir terminer sa vie, a fait l'objet d'une nouvelle salve d'accusations entre Anouchka et Anthony.

"Le pire", explique la fille de l'acteur dans une interview au magazine Elle, "c’est que bien qu’Anthony et Alain-Fabien sachent que je déteste les armes – c’est le truc de mon père, d’une virilité d’un autre âge, il en a tout une collection – ils se baladent armés dans la maison (…) Mes frères se croient au Far West".

L'aîné de la fratrie a rapidement répliqué sur Instagram.

"Parlons des armes à feu", lui répond-il. "Tu as passé l’été à tirer au glock avec ton chouchou, ex-GIGN et chef de la sécurité de Douchy, pour enfin ramener le pistolet chez toi à Genève +en souvenir de papa+. Pour quelqu’un qui a horreur des armes, tu semblais bien vaillante et +douée+ selon lui".

"En ce qui me concerne, il y a longtemps que je ne me promène plus armé et (j'ai) réglé ce problème d’identification ridicule qui m’a coûté assez cher par le passé", ajoute-t-il.

En saisissant les armes de l'acteur à la santé fragile, la justice a-t-elle voulu éviter tout risque de geste définitif de la part de la légende du cinéma?

Anouchka "est rassurée maintenant que ces armes aient disparu de la propriété pour un tas de raisons", a déclaré son avocat Frank Berton, interrogé par l'AFP en marge d'un procès à Avignon. "Elle était assez inquiète compte-tenu du climat un peu particulier qui y règne".

Montage photos du 11 janvier 2024 des enfants de l'acteur Alain Delon: (g-d), Alain Fabien Delon, Anouchka Delon et Anthony Delon ( AFP / Ian LANGSDON )

"Anouchka savait que son père avait une arme, qu'il aime bien les armes, c'est connu. Par contre elle ne pouvait pas imaginer qu'il y ait tant d'armes", a ajouté Me Berton.

Anouchka Delon avait souhaité emmener son père en Suisse, où elle réside, pour qu'il puisse continuer à y être soigné. Son frère Anthony la soupçonne de vouloir ramener son père en Suisse, pays dont il a la nationalité et où il a résidé régulièrement, afin d'éviter de payer trop d'impôts sur l'héritage.