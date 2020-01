7 balles de match sauvées : les chiffres fous de Federer à l'Open d'Australie

Roger Federer lui-même parle de « miracle ». Le Suisse, numéro 3 du tennis mondial, touché aux adducteurs, s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie, mardi 28 janvier, après avoir sauvé sept balles de match face à l'Américain Tennys Sandgren (6-3, 2-6, 2-6, 7-6 [8], 6-3). « J'ai été incroyablement chanceux aujourd'hui, souffle le Suisse. Celle-là de victoire, je ne la méritais pas, mais je suis là... et évidemment je suis très content. » Un épisode de plus dans une carrière hors normes.7Federer a dû sauver mardi sept balles de match (avec six fautes directes de son adversaire, un brin fébrile) pour s'imposer. Ce n'est pas la première fois que le Bâlois doit s'employer autant. Il en avait également effacé sept en 2003 au tournoi de Cincinnati face à l'Australien Scott Draper. Ce petit miracle ne constitue pourtant pas un record en Grand Chelem. En 2013, John Isner avait repoussé douze balles de match ! En pure perte, puisque l'Américain s'était finalement incliné (7-5, 7-6, 4-6, 6-7, 10-8 face à l'Allemand Tommy Haas. Federer finds a way @rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time.#AO2020 pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez-- #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020 15Vainqueur en Australie à six reprises, l'Helvète va jouer sur la Rod Laver Arena sa 15e demi-finale à Melbourne. Un nouveau record dans ses statistiques, devant les 14 de l'Américain Jimmy Connors.38A 38 ans, l'homme aux 20 Grands Chelems, déjà vainqueur de l'Australien John Millman au bout du suspense au 3e tour, continue de faire de la résistance. Dans l'ère Open, seul Jimmy Connors avait déjà gagné deux matchs en cinq sets dans un même Grand Chelem en étant plus âgé (39 ans en 1991 à l'US Open). L'ancien numéro 1 mondial est le 4ejoueur de plus de 38 ans à se qualifier pour une demi-finale de Grand Chelem ...