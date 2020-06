7,8 millions de salariés au chômage partiel fin mai

La ministre du Travail Muriel Pénicaud s'est félicitée mercredi 17 juin d'une "décrue manifeste" du chômage partiel en mai, assurant qu'il était de "moitié moins d'heures" qu'en avril.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud, le 9 juin 2020. ( AFP / THOMAS COEX )

Avec le déconfinement, l'activité reprend peu à peu en France et les salariés reprennent progressivement le travail. "Fin mai, 7,8 millions de Français ont été en chômage partiel, mais c'est moitié moins d'heures qu'en avril, la décrue est vraiment manifeste, c'est vrai dans le commerce et le bâtiment", a indiqué mercredi 17 juin sur Radio Classique.

"Au total, depuis le début, on a dépassé pas loin de 17 milliards" pour financer cette activité partielle, a-t-elle dit. 31 milliards d'euros ont été inscrits dans le dernier budget rectificatif pour payer la facture.

"En mai, dans le secteur privé, un salarié sur deux est allé travailler sur son lieu de travail, un sur quatre (était) en télétravail, un quart en chômage partiel, en garde d'enfant ou en arrêt maladie", a-t-elle détaillé. "Un quart de la force de production en moins, c'est beaucoup dans un pays, cela a contribué à la récession", a-t-elle dit, estimant que "ça devient vraiment dangereux pour l'emploi si ça ne reprend pas plus massivement".

Appelée à commenter une phrase d'Emmanuel Macron indiquant dimanche soir qu'il faudrait "travailler davantage", la ministre a répondu : "Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de travailler tous".

Quel avenir pour le chômage partiel ?

Depuis le 1er juin, les employeurs doivent prendre en charge 15% du chômage partiel, qui s'élève à 84% du salaire net ou 100% du Smic. Il n'y aura ni baisse de l'indemnisation du chômage partiel pour les salariés ni diminution de sa prise en charge pour les entreprises au 1er juillet, a affirmé en début de semaine le ministère du Travail, en réaction à diverses informations de presse et déclarations gouvernementales.

Depuis lundi dernier, une concertation a lieu, à la demande d'Emmanuel Macron, entre le ministère du Travail et les organisations patronales et syndicales pour réfléchir aux modalités du régime classique du chômage partiel et à la mise en place d'un nouveau dispositif (l'activité réduite pour le maintien en emploi qui est conditionnée à un accord d'entreprise ou de branche).

Il pourrait y avoir un "effort supplémentaire demandé , avec une différenciation dans la prise en charge, selon qu'il y a eu un accord d'entreprise ou pas", a dit Cyril Chabanier, le président de la CFTC, à l'issue d'une rencontre avec Muriel Pénicaud. Ainsi, la prise en charge de l'Etat pourrait être plus importante en cas d'accord d'entreprise, "d'à peu près 10 points", ceci "pour favoriser le dialogue social en entreprise".

La question reste ouverte pour savoir si l'indemnisation des salariés serait également réduite , a-t-il ajouté, précisant que, dans les petites entreprises, l'accord pourrait intervenir via un référendum. Une autre réflexion est aussi en cours au sein du ministère s'inspirant du chômage partiel à l'allemande, avec une prise en charge "progressive", qui augmenterait dans le temps, si l'entreprise à du mal à reprendre son activité à 100%, a-t-il ajouté.

La ministre prévoit en outre de maintenir le dispositif actuel pour "les secteurs en grosse difficultés", comme les hôtels, les restaurants ou les salles de spectacle. Les syndicats sont vivement opposés à toute baisse de l'indemnisation des salariés. Quant au Medef, il veut que la prise en charge du chômage partiel ne baisse pas de nouveau avant la rentrée.