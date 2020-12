7,3 millions de Français comptent revendre leurs cadeaux de Noël

SONDAGE. La revente des cadeaux de Noël est de moins en moins tabou en France, puisque 18% des Français prévoient de le faire, contre 17% en 2019 et 12% en 2019, selon une étude Kantar pour eBay.

(Photo d'illustration) ( AFP / AURORE MESENGE )

Le Père Noël n'est pas toujours très inspiré et peut parfois se tromper. Un Français sur trois a été déçu par au moins un cadeau l'an dernier , révèle une enquête Kantar réalisée pour eBay*. Ce sont les plus jeunes, les plus exigeants : la moitié des 16-24 ans interrogés ont déjà été déçus, tandis que 66% des 34-54 ans et 81% des 55-64 ans se disent satisfaits. Les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent parmi les Français les plus insatisfaits (43%), devant les Normands (39%) et les Franciliens (37%).

En tout, cette année, plus de 363 millions d'euros seront dépensés pour les cadeaux non désirés. Pour autant, 7,3 millions de Français comptent en tirer profit en les revendant, soit 18% cette année, contre 17% en 2019 et 12% en 2018, révèle cette étude. "Nous nous attendons comme chaque année à un pic de nouvelles annonces dès le 25 décembre, un nombre qui augmente chaque année de 10 %", explique Sarah Tayeb, responsable du pôle vendeurs chez eBay en France dans un communiqué.

Les Pays de la Loire sont la région où la revente des cadeaux non désirés est la plus répandue (29 %), suivis de la Bourgogne-Franche-Comté (25 %), l'Île-de-France (21 %) et la Nouvelle-Aquitaine (21 %).

En 2020, près de 3,5 millions nouvelles annonces sont ainsi attendues entre le 25 décembre et le 3 janvier , dont plus de 200.000 le jour de Noël. Les produits technologiques, les consoles de jeux, les smartphones, les livres, CD, vinyles, vêtements, coffrets de parfum ou même des box cadeaux figurent parmi les cadeaux les plus revendus.

Les revendeurs pensent tirer en moyenne 52 euros de leur cadeau, une somme qui sera épargnée pour 43 % des Français, qui aidera à financer Noël pour 40 %, transformée en cadeau pour un proche pour 30 % ou en cadeau vraiment souhaité pour 28 %, ou encore donnée à une organisation caritative pour 8 %.

Désormais, 40% des Français ne voient pas de mal à revendre un cadeau. Paradoxalement, s'ils sont les plus déçus, les 16-34 ans ont le plus de mal à revendre leurs cadeaux , puisque 38 % d'entre eux préfèrent garder leurs cadeaux non désirés contre 26 % pour les 55-64 ans. La crainte d'être démasqués serait à l'origine de la retenue avec 15 % pour les 16-34 ans contre seulement 3 % chez les 55-64 ans.

*Etude de Noël Kantar pour eBay, réalisée en ligne du 15 au 19 octobre 2020, auprès de 1 343 adultes âgés entre 16 et 64 ans, représentatifs de la population française.