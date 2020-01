66 % des moins de 35 ans se sentent seuls

Ils ne sont pas dans la précarité qui isole, pas dans un âge avancé qui a fait, qu'au fil du temps, les proches ont disparu en vous laissant seul. Non. Ceux dont nous parlerons ont moins de 35 ans et, pourtant, 66 % d'entre eux « se sentent seuls », contre 44 % pour le reste de la population, selon une étude BVA pour Astrée (2018). Les plus touchés par ce sentiment de solitude sont même les 16-24 ans, l'âge dit de tous les possibles, des amitiés fusionnelles et des soirées à refaire le monde.Pour cette 3e édition de la Journée des solitudes, lancée par l'association Astrée, qui a pour vocation de recréer du lien social, sous le patronage d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, intéressons-nous à ces jeunes, visiblement entourés, qui se considèrent délaissés, incompris, voire abandonnés. « C'est un ressenti qui peut d'ailleurs les amener à s'isoler », prévient Monique de Kermadec, psychologue et psychanalyste, autrice d'« Un sentiment de solitude » (Albin Michel). Ou comment le sentiment de solitude peut entraîner la solitude physique...« Après le lycée, c'était très difficile »« Le problème, c'est l'absence de liens profonds. Vous pouvez être très entouré, mais par des personnes avec qui vous n'entretenez que des relations superficielles, qui ne comprennent pas vos attentes, vos inquiétudes. Vous restez ainsi seul face à votre malaise », précise l'experte.« Lorsque j'entends que la jeunesse est la meilleure des périodes, j'ai envie de hurler, tranche Toni, 26 ans, vendeuse à Créteil (Val-de-Marne). Après le lycée, c'était très difficile. Mes amis partaient à la fac, moi en BTS et les liens se sont distendus. Je suis rentrée plus tôt dans la vie active et nous n'avions plus les mêmes centres d'intérêt. Ce que je traversais n'avait plus d'importance pour eux. J'ai été très déçue. Alors, je me suis blindée pour ne plus souffrir. Ça fait de ...