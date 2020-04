60 anecdotes pour les 60 ans de la Copa Libertadores (Partie 2)

Le 19 avril 1960, le club uruguayen Peñarol et Jorge Wilstermann, champion de Bolivie, disputaient le tout premier match de l'histoire de la Copa Libertadores. Une compétition riche en petites histoires et grandes performances. On souffle sur les 30 dernières bougies du gâteau.

Vidéo

En 2015, le huitième de finale Boca Juniors-River Plate a été interrompu à la pause. La faute à unde Boca Juniors qui a projeté un spray au poivre dans les yeux des joueurs de River Plate. À la suite de cet incident, River s'est qualifié sur tapis vert et a fini par remporter la compétition. Et toc.Lors de l'édition 1979, deux joueurs du Deportivo Cali ont inscrit deux corners rentrants dans le même match. Les Colombiens ont ensuite remporté la rencontre face à Quilmes (2-1).Les gardiens Rogério Ceni et René Higuita ont le point commun d'avoir inscrit un but face à River Plate en demi-finales de Copa Libertadores.En 2009, les clubs mexicains de San Luis et les Chivas de Guadalajara, qualifiés pour les huitièmes de finale, se retirent de la compétition en raison de la grippe A (H1N1). Déjà.En 1967, le Racing Club de Avellaneda remporte son unique Copa Libertadores après avoir joué un total de vingt matchs, un record. Même Bordeaux génération 1995-1996 n'a pas fait mieux.Independiente est le club le plus titré de la compétition. Les Argentins ont remporté les sept finales qu'ils ont disputées. À l'inverse, l'America de Cali a perdu ses quatre finales. Malédiction.Le Brésilien Rai, légende du PSG, et l'ancien Bordelais Cavenaghi ont tous les deux soulevé la Copa Libertadores avec le brassard de capitaine. Le premier avec São Paulo en 1992 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com