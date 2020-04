60 anecdotes pour les 60 ans de la Copa Libertadores (Partie 1)

Le 19 avril 1960, le club uruguayen Peñarol et Jorge Wilstermann, champion de Bolivie, disputaient le tout premier match de l'histoire de la Copa Libertadores. Une compétition riche en petites histoires et grandes performances. On souffle sur les 30 premières bougies ce dimanche, afin de garder un peu d'air pour la suite demain...

La danse de Flamengo

En réalité, la Copa Libertadores a été créée en 1960 sous le nom deet seuls les champions de chaque pays d'Amérique du Sud pouvaient y participer. En 1965, le format a été élargi, et le tournoi a adopté son nom en l'honneur des libérateurs du continent.Diego Maradona n'a jamais joué une seule minute en Copa Libertadores. À l'inverse de ses frères Hugo et Raúl, tous les deux en 1986. Le premier avec Boca Juniors, le second avec Argentinos Juniors. 1986, une belle année pour le clan Maradona.De 1998 à 2016, dix-huit clubs mexicains ont participé à la compétition. Trois d'entre eux ont atteint la finale, sans succès : Cruz Azul, les Chivas et les Tigres d'André-Pierre Gignac.Le Club Olimpia (Paraguay) est le seul à avoir atteint la finale lors de chaque décennie.Après le transfert de son joueur Víctor Benítez à l'AC Milan en 1962, Boca Juniors reçoit en cadeau des dizaines de maillots officiels du club italien. Lors de la réception de la Universidad de Chile en 1963, les Argentins s'aperçoivent que les Chiliens ont un uniforme très similaire au leur. Ils décident d'utiliser les maillots de l'AC Milan, toujours stockés dans les locaux du club, pour commencer la rencontre.Le Croate Mirko Jozi? (Colo-Colo, 1991) et le Portugais Jorge Jesus (Flamengo, 2019) sont les deux seuls entraîneurs européens à avoir remporté le tournoi.En 2018, Maxi Freitas est entré dans la légende de la Copa Libertadores. L'attaquant du club bolivien Oriente Petrolero a célébré son but en allant s'asseoir dans la voiture placée derrière le but adverse.