6 Nations : Arthur Vincent remplace Vakatawa dans le XV par Samuel Martin (iDalgo) On ne change pas une équipe qui gagne. Pour affronter l'Italie dimanche (16h) lors du deuxième match du tournoi des Six Nations, Fabien Galthié a décidé de reconduire le XV qui a battu l'Angleterre le week-end dernier (24-17) à l'exception du centre Virimi Vakatawa. Blessé au bras, le centre du Racing 92 est remplacé par Arthur Vincent. Le Montpelliérain va ainsi connaître sa première titularisation en Bleu. Pour le reste, le technicien français fait confiance à ceux qui ont vaincu dans le Crunch. Mis à l'écart toute la semaine, François Cros tiendra bien son rang en troisième-ligne avec le capitaine Charles Ollivon et Greg Alldritt. Pour remplacer numériquement Vakatawa, c'est le deuxième-ligne Romain Taofifenua qui fait son apparition sur le banc. Le XV de France contre l'Italie : Bouthier - Thomas, Vincent, Fickou, Rattez - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille. Remplaçants : Mauvaka, Poirot, Bamba, Palu, Taofifenua, Woki, Serin, Jalibert.

