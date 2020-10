5G : le déploiement va continuer pendant le confinement, promet Orange France

Les boutiques de téléphonie et les services administratifs devraient rester ouverts pendant le confinement.

Un antenne 5G à Pékin, en Chine, le 24 sptembre 2020. ( AFP / NICOLAS ASFOURI )

Le confinement ne remet pas en cause le déploiement de la nouvelle génération de réseau mobile qui doit être déployée en France d'ici à la fin de l'année, a estimé jeudi 29 octobre la présidente d'Orange France, Fabienne Dulac.

"Cela a été d'ores et déjà confirmé par le gouvernement mercredi, le déploiement des réseaux quels qu'ils soient ne sera pas remis en cause pendant cette période de confinement", a-t-elle assuré en marge de la présentation des résultats financiers du groupe au troisième trimestre de l'exercice en cours. "Il a été demandé, notamment grâce à l'ouverture de tous les services administratifs , que nous puissions continuer de bénéficier des autorisations dont nous avons besoin sur tous nos déploiements pour que globalement nous ne soyons pas ralentis", a-t-elle ajouté.

Les boutiques vont rester ouvertes

Orange, qui avait raflé la majeure partie des "blocs" de fréquences 5G mises aux enchères début octobre pour un montant de 854 millions d'euros, a déjà lancé des offres commerciales dédiées et prêtes à l'emploi quand le réseau sera activé à la fin de l'année.

Si lors du premier confinement, le premier opérateur français avait été contraint de fermer son réseau de boutiques , notamment à cause de la pénurie de masques et de matériels de protection, "la situation n'est plus du tout la même" aujourd'hui. "Nous préconiserons que les boutiques puissent rester ouvertes à un moment où nous savons que le besoin de connectivité et d'équipements est fondamentale pour l'ensemble des citoyens français", a annoncé Fabienne Dulac, avant une réunion vendredi avec les syndicats sur le sujet.

Sur le déploiement et le raccordement de la fibre à domicile, la dirigeante a rappelé que l'activité ne s'était pas arrêtée en mars-avril grâce à un protocole sanitaire "extrêmement strict" avec un million d'interventions effectuées.

"Sur le deuxième confinement, nous allons mettre en place les mêmes dispositifs", a-t-elle ajouté, s'attendant à "beaucoup d'activité" alors qu'Orange a enregistré un recrutement net de 360.000 nouveaux clients sur la fibre entre juillet et septembre.