5G : la Chine demande à la France l'équité pour ses entreprises

Huawei, numéro un des équipements 5G, est dans le collimateur des États-Unis qui le soupçonnent d'espionnage potentiel.

Le logo de Huawei à Reading, au Royaume-Uni, le 28 janvier 2020. ( AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS )

La Chine attend de la France qu'elle mette en place un "environnement ouvert, équitable et non discriminatoire" pour le déploiement de la 5g, alors que Paris a décidé de restreindre fortement les autorisations d'exploitation des opérateurs partenaires du groupe chinois Huawei.

L'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques (Anssi) a fait savoir qu'elle limiterait à huit ans maximum les licences d'exploitation de la 5G , la cinquième génération de l'internet mobile, pour les opérateurs français SFR (Altice) et Bouygues Telecom, qui utilisent déjà les équipements du géant privé chinois des télécommunications.

Interrogé lors du point de presse quotidien du ministère chinois des Affaires étrangères, le porte-parole Zhao Lijian a émis l'espoir que la France "observe une attitude objective et juste , respecte les lois du marché et la volonté des entreprises". Il a appelé Paris à "prendre des mesures concrètes pour mettre en place un environnement ouvert, équitable et non discriminatoire pour les entreprises de tous les pays, y compris les entreprises chinoises".

Risques d'espionnage

Huawei, numéro deux mondial du téléphone portable et surtout numéro un des équipements 5G, est dans le collimateur des États-Unis qui le soupçonnent d'espionnage potentiel au profit de Pékin. L'administration Trump fait pression sur les pays alliés pour qu'ils renoncent à utiliser ses équipements.

Dans un entretien au journal Les Échos, le directeur général de l'Anssi, Guillaume Poupard, a précisé que Huawei ne ferait pas l'objet d'un "bannissement total" , mais que les opérateurs qui l'utilisent recevraient des autorisations comprises entre trois et huit ans. "Nous ne sommes pas dans du Huawei bashing, ni dans du racisme anti-chinois", a-t-il assuré.

Évolution de la vitesse et des caractéristiques des différentes générations de réseaux mobiles. ( AFP / )

L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot a appelé de son côté lundi à protéger la "souveraineté numérique" du continent en rejetant Huawei au profit de ses concurrents européens Nokia et Ericsson.

Ailleurs en Europe, le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait annoncer ce mois-ci des plans pour retirer progressivement les équipements Huawei du réseau 5G du pays, affirme lundi le Financial Times, citant des sources gouvernementales.